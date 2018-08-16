Polis hayvan pazarında sahte para konusunda uyarıda bulundu

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yozgat Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı'nda, kurbanlık satıcılarına ve vatandaşlara, sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edileceği konusunda ve sahte para dolandırıcılığı olaylarına karşı bilgi verdi. Ekipler, paraların üzerinde bulanan güvenlik özelliklerini gösterdi. Sahte para ile orijinal para arasındaki farklar, uygulamalı anlatıldı.

Kurbanlık pazarında polisler tarafından yapılan uygulama ve bilgilendirmeler konusunda memnuniyetini ifade eden Muhlis Koçsoy isimli besici, "Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Hangisinin gerçek, hangisinin sahte olduğunu vatandaş bilemiyor. Bu şekilde uyarılar bizim açımızdan iyi oldu" dedi.

Daha önce sattığı kurbanlık için kendisine sahte para verildiğini ve bu paraları kimden aldığını bilemediğini söyleyen Mustafa Güler ise "Kurbanlık sattığımda bana sahte para vermişler. Ben de bir daha nakit para ile kurbanlık satmadım. Müşterilerimden, kurbanlık paralarını banka hesabıma yatırmalarını istiyorum. Para bankaya yatınca ben de kurbanlıklarını teslim ediyorum" diye konuştu.

POLİSTEN SAHTE PARA VE SİLAHLI KUTLAMA UYARISI

Trabzon'da Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşları sahte para ve silahlı kutlamalara karşı uyardı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla kentteki kurban pazarlarını gezerek, satıcılara sahte para ile ilgili uyarılarda bulundu. Sahte para ile nakit alışveriş yapılan her yerde karşılaşabileceğini ve şüpheli durumlarda 155 Polis İmdat hattının aranarak ihbarda bulunulması gerektiğini ifade eden polis ekipleri, sahte paranın nasıl anlaşılacağı konusunda da hayvan satıcılarına bilgiler verdi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri ayrıca, 'Sevincini başkasının gözyaşı yapanları 155 Polis İmdat Hattı'na bildirelim' sloganıyla, düğünlerde, bayramlarda, asker uğurlamalarında ve futbol maçları sonrasında silahla havaya ateş açanların polise ihbar edilmesi gerektiğini, hazırladığı broşürle vatandaşlara anlattı. Her yıl onlarca vatandaşın kutlamalar esnasında havaya açılan ateş sonucu hayatını kaybettiğini belirten ekipler, vatandaşları bu gibi durumlarda polise ihbarda bulunmaya davet etti.