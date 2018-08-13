Polis, kayıp cüzdanın sahibini indirim kartından buldu

Antalya'da tramvaya binen bir vatandaş, erkek cüzdanı buldu. Cüzdanı kontrol eden vatandaş, 800 dolar, 925 Türk Lirası, 15 Rus Rublesi ve Azerbaycan uyruklu Elnur Seydiyev'e ait kimliği gördü. Sakarya Şehit Mustafa Kılıç Polis Merkezi'ne giden vatandaş, tutanak karşılığı cüzdanı polise teslim etti. Polis herhangi bir iletişim numarası bulamayınca cüzdanın sahibinin bir polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulunmasını beklemeye başladı.

POLİS MEMURUNUN ÇABASI SORUNU ÇÖZDÜ

Saatler geçmesine rağmen başvuran olmaması üzerine Sakarya Şehit Mustafa Kılıç Polis Merkezi'nde görevli polis memuru Mustafa Sayın, cüzdanın sahibine ulaşmak istedi. Bir kıyafet markasının indirim kartını cüzdanda bulan Sayın, mağazayla iletişime geçti. Kart numarasını verip Elnur Seydiyev'e ulaşabilecekleri bir iletişim numarası isteyen polis memurunun çabası olumlu sonuç verdi. Verilen cep telefonu numarasını arayan Sayın, cüzdanın kendilerinde olduğunu söyleyip, Elnur Seydiyev'in polis merkezini kolayca bulabilmesi için de cep telefonuna konum bilgisi gönderdi.

PARASI KAYBOLUNCA BORÇ PARA İSTEMEYE BAŞLAMIŞ

Kısa sürede polis merkezine gelerek cüzdanını teslim alan Elnur Seydiyev, Türk milletinin yardımseverliğine bir kere daha şahit olmaktan memnun olduğunu söyledi. Cüzdanını ve tatil için ayırdığı parayı kaybettiği için büyük üzüntü duyduğunu anlatan Seydiyev, "Cüzdanımın kaybolduğunu anlayınca bulunmayacağını düşünerek çok üzüldüm. Memleketime dönebilmek için arkadaşlarımdan borç istemeye başlamıştım. Polisten gelen telefonla çok mutlu oldum" dedi.