Polis köşeye sıkıştırınca ateş açtılar!

Hırsızlar nefes kesen kovalamacanın ardından kıskıvrak yakalandı. Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, saat 22.30 sıralarında Adil Mahallesi Sait Nursi Caddesi üzerinde hırsızlık yapıldığı yönünde ihbar aldı. Bunun üzerine olay yerine geden ekipler ve 2 kişi oldukları tespit edilen hırsızlar arasında kovalamaca yaşandı. Yaşanan kovalamacanın ardından köşeye sıkışan hırsızların havaya ateş ettiği duyuldu. Hırsızlar polis ekiplerince kıskıvrak yakalanırken nefes kesen operasyon bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Asayiş Büro ekiplerince yakalanan zanlılar ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Öte yandan, kameralara yansıyan görüntülerde ise, polis ekiplerinin hırsızları yakalama çalışmaları yer alıyor ve silah sesleri duyuluyor.