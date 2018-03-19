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polis, lüks aracın egzoz manifolduna zulalanmış kokain ele geçirdi

Polis, 13 Mart'ta şüpheli cipi takibe aldı. Cip Bayrampaşa'da bir işyerinin otoparkına girince durduruldu. Polis, cipte bulunan Bulgaristan uyruklu I.A.I.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Narkotik polis, lüks aracın egzoz manifolduna zulalanmış 2 kilo 200 gram kokain ele geçirdi

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Uluslararası uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda 1'i Bulgaristan uyruklu 8 kişinin yakalandığı bildirildi. Operasyonda, lüks cipin egzoz manifolduna zulalanmış 2 kilo 200 gram kokain ele geçirildi.
 
Uluslararası uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonlarını sıklaştıran İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Balkan rotasını kullanan bir şebekeyi tespit etti. Bulgaristan'dan getirilen uyuşturucunun İstanbul'a sokulacağı ihbarı üzerine çalışma başlatan polis, 13 Mart'ta şüpheli cipi takibe aldı. Cip Bayrampaşa'da bir işyerinin otoparkına girince durduruldu. Polis, cipte bulunan Bulgaristan uyruklu I.A.I.'yı yakalayarak gözaltına aldı.
 
 
Narkotik polis, lüks aracın egzoz manifolduna zulalanmış 2 kilo 200 gram kokain ele geçirdi.Polis, uyuşturucu maddeleri yurda sokan Bulgaristan uyruklu I.A.I.'ylu irtibatlı bulunan 7 kişiyi tespit ederek zanlıların kaldığı 5 adresi belirledi. Güvenlik güçleri, İstanbul'da bir çok adrese eş zamanlı yaptığı baskınlarda Ş.A., O.K., H.A., E.K., S.D., T.Ö. ve M.Y. yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan operasyonlarda uyuşturucu madde satışından elde edildiği sanılan 21 bin 480 Türk Lirası para ile 1 sahte kimlik ele geçirildi. Gözaltına alınan 1'i yabancı 8 şüphelinin Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesindeki işlemleri devam ediyor.
 

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