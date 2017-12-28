Polis Özel Harekat alımı PÖH 2018 ne zaman POMEM EGM Polis Özel Harekat başvuru şartları

Polis Özel Harekat PÖH alımı 2018 ne zaman POMEM EGM Polis Özel Harekat başvuru şartları nelerdir? Milyonlarca Polis olmak isteyen bu soruların yanıtlarını araştırıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Özel Harekat (PÖH) POMEM 21.dönem alımlarında mülakat süreci devam ediyor. Mülakat sürecinin tamamlanması ve adayların polislik için eğitime başlamalarının sonrasında yeni dönem yani 22.dönem polis alımlarının gerçekleştirilmesi bekleniyor. En az lise mezunu PÖH alımı 2017 2018 ne zaman yapılacak? Emniyet Genel Müdürlüğü en az lise mezunu Polis Özel Harekat (PÖH) alımı yapılacak mı? PÖH alımları ne zaman yapılacak? PÖH alımlarında hangi şartlar aranacak, kimler başvuru yapabilecek? Polis Özel Hareket (PÖH) başvuruları tarihi belli oldu mu? Polis alımlarının yapılacağı tarih kesinlik göstermemekle birlikte, 2018 yılının 2.veya 3.ayına tekabül ettiği görülmektedir. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından alınan öğrenciler alımların ne zaman olacağını merak ediyorlar. İşte merak edilen Polis Özel Harekat PÖH alımı 2018 ne zaman POMEM EGM Polis Özel Harekat başvuru şartları nelerdir? Sorularının yanıtları ve PÖH alımı EGM detayları star.com.tr’de

POMEM PÖH ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Özel Harekat (PÖH) alımı ne zaman yapılacak, PÖH alımında aranacak şartlar nedir. 21. dönem POMEM alımlarında mülakat süreci devam etmektedir. Mülakat sürecinin tamamlanması ve adayların eğitime başlamasının ardından yeni dönem alımlarının yapılması bekleniyor. Bu da kesin olmamakla birlikte 2018 yılının 2. veya 3. ayına tekavül etmektedir. POMEM okullarında boşluk varsa 10 bin kişilik PÖH alımı bu sene yapılabilir fakat yoksa Polis Özel Harekat PÖH alımları seneye sarkabilir.

Polis Özel Harekat (PÖH) alımları bilindiği üzere belirli eğitimlerden geçirilerek yapılmakta olup genel olarak alımlar POMEM kapsamında yapılmaktadır. 19. dönem POMEM alımı PÖH sınıfı için yapılmış ve 20. dönem ile 21. dönem alımları ise normal polis sınıfı için yapılmıştı. Şimdi adaylar gözlerini 22. dönem POMEM'e çevirdi ve yeni dönem alımlarının 22. dönem POMEM ile yapılabileceğini tahmin etmektedir.

Henüz yeni dönem Polis Özel Harekat (PÖH) sınıfı için polis alımının ne zaman yapılacağı bilinmiyor fakat yeni dönem POMEM alımlarının en erken 3 - 4 ay sonra yapılacağı tahmin edildiği için PÖH alımlarının da önümüzde ki ilk 6 aylık süreç içerisinde yapılabileceği düşünülmektedir.

KHK ne zaman?

Geçtiğimiz hafta yapılan Bakanlar Kurulunu ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, yeni KHK için çalışmalarda sona gelindiği ve yakın zamanda KHK'ların yayımlanacağını söylemişti.

Geçen yıl da KHK ile alım olmuştu

Geçtiğimiz yıl yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname ile 10 bin özel harekat polisi alımı için EGM'ye kadro ihdas edilmişti. Kadro ihdasını yanı sıra PÖH alımındaki bazı şartlar da KHK ile esnetilmişti. KHK'da yer alan hüküme göre polis özel harekat alımında eğitim seviyesi lise düzeyine çekilirken başvuru aşamasında istenen sınav şartı da kaldırılmıştı. Bu KHK'nın ardından yayımlanan yeni kararnamede ise askerlik şartı da kaldırılmıştı. bu düzenlemelerin ardından geçtiğimiz yıl açılan 10 bin PÖH kadrosuna 280 binden fazla aday başvuru yapmıştı.

PÖH ALIMINA LİSE MEZUNLARI BAŞVURABİLİR Mİ?

Emniyet Genel Müdürlüğünün en kısa süre içerisinde Polis Özel Harekat PÖH sınıfı için öğrenci alımı yapması bekleniyor. Peki PÖH alımına lise mezunları başvurabilir mi? Buna göre PÖH alımlarına en az önlisans mezunu öğrencileri kesin olarak başvuru yapabilecek fakat başvuru sayısının artırılması için lise mezunu adaylarının da başvuru yapmasına olanak sağlanabilir.

PÖH yaş şartı kaçtır?

18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle 28 yaşından gün almamış olanlar Polis Özel Harekat başvurusunda bulunabilirler.

2017 PÖH Yaş Şartı: 31 Aralık 1990 ve sonrasında doğanlar, 18 yaşını tamamlamış olmak şartıyla Polis Özel Harekat alımlarına başvurabilirler.

2018 PÖH Yaş Şartı: 31 Aralık 1991 ve sonrasında doğanlar, 18 yaşını tamamlamış olmak şartıyla Polis Özel Harekat alımlarına başvurabilirler.

2016 POLİS MAAŞLARI NE KADAR?

Polis maaşları hesaplanırken özel harekat polisi, çevik kuvvet polisi ya da doğuda görev yapan polis şeklinde maaşlar hesaplanmaz. Özel harekatçı bir polisin maaşı ile normal polisin maaşı aynıdır. Ya da çevik kuvvet polisi ile trafik polisinin maaşı aynıdır. Ancak aldıkları görev tazminatları farklıdır. Batıda görev yapan polis görev tazminatı olarak 100 TL alırken, doğuda görev yapan polis 400-500 TL kadar bir görev tazminatı alır. Ya da doğuda görev yapan bir özel harekat polisi ortalama 1000 TL görev tazminatı alır. Özel Harekat Polisi Maaşı: 4500-5000 TL

Bayan adaylara kadro ayrılacak

Geçtiğimiz gün TBMM'de MHP'li Arzu Erdem, geçtiğimiz yıl yapılan PÖH alımında bayan adaylara hiç kadro ayrılmadığını gündeme getirmiş ve İçişleri Bakanlığına yeni dönem alımında bayan PÖH alımı olacak mı sorusunu yöneltmişti. Bakan Soylu ise yeni dönem de bayan adaylara da kadro ayrılacağını onların mağdur edilmeyeceğini söyledi.

Bakan Soylu'nun bu açıklaması KHK'dan aylar sonra gelmişti. Bu nedenle yapılacak PÖH alımında bayan alımı arttırılması beklenmektedir. Bu da genel alım sayısının artması anlamına gelmektedir.

Polis meslek eğitimi için alınacak adaylarda aranacak şartlar

- Lisans mezunu olmak veya denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak

- 31 Aralık 2016 tarihi itibari ile 30 yaşından gün almamış olmak.

- 2015 veya 2016 yıllarında yapılan KPSS lisans P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

- Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü eş veya çocukları için KPSS lisans P3 puan türünden en az 48 puan almış olmak.

-Öğrencilerin yemek, barınma ve sağlık giderleri Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından karşılanacak. Eğitim sonunda başarılı olanlar polis memuru olarak göreve başlayacak. Sınava giriş koşulları, sınav takvimi ve diğer hususlar www.pa.edu.tr resmi internet sitesinden ilan edilecek.

POMEM PÖH İÇİN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR NELERDİR?

Özel harekat birimlerinde istihdam edilmek üzere POMEM'lere başvuru yapacak adaylardan,

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul olmak üzere, ön lisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle 28 yaşından gün almamış olmak (31 Aralık 1989 ve sonrasında doğanlar),

ç) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

ÖZEL HAREKATÇI NASIL OLUNUR?

Öncelikle polis olabilmek için Polis Meslek Yüksekokulu yani PMYO'na katılmanız gerekmektedir. Lise ve dengi bir okuldan mezun olan bunun yanında gerekli başvuru şartlarını sağlayan kimseler alım olduğu sürece PMYO okuyabilmektedir. Daha sonra ise aynı tıpta olduğu gibi polislik mesleğinde de branş seçebilir ve o alana yönelebilirsiniz. Özel harekat polisi olmak için iki farklı yöntem bulunmaktadır. PMYO öğrencisi iken seçiminizi özel harekat polisi olmak istiyorum şeklinde yapabilir ya da kadrodayken ve başka bir birimde görev yapmakta iken gerekli şartları sağlamanız durumunda müracaatınızı polis özel harekat olmak istiyorum şeklinde belirtmeniz durumlarında özel harekatçı olabilirsiniz. Peki ama nasıl? Öncelikle 671 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile özel harekat polisi olma şartlarında bazı değişikliklere gidildiğini belirtmek isteriz.