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Polisler, şehit kızını okulun ilk gününde yalnız bırakmadı

Van'da 6 yıl önce şehit edilen polis memuru Tuncay Akyüz'ün kızı, Adana'da birinci sınıfa başlayacağı okula babasının meslektaşları tarafından götürüldü.

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Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli, 22 Eylül 2012 tarihinde görevli olduğu Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde PKK'lı teröristlerce vurularak şehit edilen polis memuru Tuncay Akyüz'ün ilkokul birinci sınıfa başlayacak kızı Zeynep Ravza Akyüz'ü okula götürmek için evlerine ziyarette bulundu.

Şehidin eşi Kübra Akyüz, kızının okula başlayacağı ilk gün yanlarında oldukları polislere teşekkür etti.

Akyüz, yaptığı açıklamada, eşi şehit olduğunda kızının henüz 3 aylık olduğunu belirterek, "Şimdi kızım 6 yaşına girdi ve bugün okula başlayacak." dedi.

Eşinin kaybıyla zor günler geçirdiklerini kaydeden Akyüz, şöyle devam etti:

"Çocuğum okula başlayacağı için mutluyum ancak bir tarafımız da buruk. Eşimin eksikliğini yaşayacağız ama çok şükür güçlüyüz. Kızımın okula başlayacağı ilk gün eşimin meslektaşlarının yanımızda yer alması bizleri çok mutlu etti. Hala emniyet güçlerinin arkamızda olduklarını bilmek bizler için çok mutluluk ve onur verici bir durum. Kızım okula gideceği için çok heyecanlıydı. Taşıyıp taşıyamayacağını önemsemeden aldığımız bütün okul malzemelerini çantasına doldurdu."

Daha sonra Zeynep Ravza Akyüz, polis aracıyla Çukurova İMKB İlkokulu'na götürüldü.

Akyüz ve polisler okul girişinde yönetici ve öğretmenler tarafından çiçeklerle karşılandı.

Sınıfa giren Akyüz'ü ise arkadaşları alkışlarla karşıladı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerinin, yeni eğitim öğretim yılında ilk ve ortaokula devam eden diğer şehit çocuklarını da sınıflarında ziyaret ettiği bildirildi.

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