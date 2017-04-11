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Polisten kaçmaya çalışırken Yeşilırmak’ta kayboldu

Kaza yaptıktan sonra polisten kaçmaya çalışan sürücü Kaya D. Yeşilırmak’ta kayboldu.

  • IHA
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Amasya’da, sürücüsünün Kaya D. olduğu iddia edilen otomobil, geç saatlerde şehir merkezinde park halindeki araçlara vurduktan sonra polislerin "dur" ihtarına uymayarak kaçtığı sırada polis otosuna çarpıp bir polisin yaralanmasına sebep oldu.

Polislerin güzergahta aradığı otomobil Hacılar Meydanı Mahallesi mevkisinde yoldan çıkarak yapımına başlanan Şirin Köprüsü civarında Yeşilırmak’a uçtu.

Çevredeki vatandaşlar aracın ve içindeki sürücünün akıntıda gözlerden kaybolduğunu anları anlattı. Emniyet Müdürü Fahri Bulut da olay yerine gelerek polis, AFAD ve Amasya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü su altı kurtarma ekiplerinin kayıp şahsı ve aracı aramaya başladığı çalışmaları takip etti.

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