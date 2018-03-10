EGM son dakika POMEM 10 bin polis alımı başvuru şartları nelerdir 2018 POMEM başvuruları ne zaman



POMEM 2018 başvuruları ne zaman EGM POMEM 10 bin polis alımı başvuru şartları nelerdir? Sorularının yanıtlarını haberimizde derledik. Binlerce polis adayının yapacağı PÖH alımı 2018 detayları haberimizde yerini alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Meslek Eğitim Merkezi POMEM aracılığı ile yayımlanan ilan sonucunda Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS ve yaş şartı hakkında tüm detaylar öğrenildi. Buna göre adayların 22. dönem POMEM 10 bin polis alımı ilanına müracaat edebilmek için lisans KPSS düzeyinden 60 ve üzeri ya da ön lisans KPSS düzeyinden 70 ile üzerinde puan almış olması gerekmektedir. Bu puanı alamayan adaylar başvuru yapamamaktadır. Peki 22.Dönem polis alımı POMEM başvuru detayları nelerdir? Ön başvurular Polis Akademisi internet sitesinden yapılacak olup, ön başvuru tarihleri, adaylarda aranacak şartlar ve istenecek belgeler aynı sitede önümüzdeki günlerde açıklanacaktır.” denildi. Yeni açılan PÖH merkezleri hangileridir? Trabzon, Malatya, İzmir, Konya illerinde de Özel Harekat müdürlükleri kuruldu. Bakanlar Kurulu kararına göre Diyarbakır, Batman, Erzurum, Van illerindeki özel harekat eğitim merkezleri ise kapatıldı. çankırı Polis Harekat Eğitim merkezi açıldı.

10 BİN ÖĞRENCİ ALINACAK

Polis Akademisi'nin internet sitesinden yapılan açıklamada “Polis Akademisine bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 22. Dönem için lisans mezunlarından 7.200 erkek, 800 kadın, önlisans mezunlarından 1.800 erkek ve 200 kadın olmak üzere toplam 10.000 öğrenci adayı alınacaktır.

İSTENEN ŞARTLAR VE BELGELER YAYIMLANACAK

Ön başvurular Polis Akademisi internet sitesinden yapılacak olup, ön başvuru tarihleri, adaylarda aranacak şartlar ve istenecek belgeler aynı sitede önümüzdeki günlerde açıklanacaktır.” denildi.

2018 VE 2019 ÖZEL HAREKAT POLİS ALIMLARI

Milyonlarca polis adayının Emniyet Genel Müdürlüğü polis özel harekat alımları için duyuru yapılmasını beklemekte. Diğer yandan 2018 ve 2019 yılı özel harekat alımlarında alım yapılacak sayısı arttıracak gelişmeye göre Bakanlar Kurulu kararına göre Çankırı ilinde Polis Özel harekât Polis Eğitim merkezi kurulacak. Eğitim merkezine bağlı olarak ta 4 şube müdürlüğü kurularak, polis özel harekât polis adaylarının eğitimine açılacak. Daha fazla polis adayının eğitimi yapılacağı için PÖH alımlarının yeni dönemlerde sayısının fazla olması beklenmekte.

YENİ AÇILAN PÖH EĞİTİM MERKEZLERİ

Trabzon, Malatya, İzmir, Konya illerinde de Özel Harekat müdürlükleri kuruldu. Bakanlar Kurulu kararına göre Diyarbakır, Batman, Erzurum, Van illerindeki özel harekat eğitim merkezleri ise kapatıldı. çankırı Polis Harekat Eğitim merkezi açıldı.

KAÇ POLİS ALINACAK?

20. dönem POMEM mezuniyet töreninde konuşma yapan Polis Akademisi Başkanı 50 bine yakın öğrencinin şu ana kadar mezun olduğunu belirtmişti ancak daha sonra yapılan resmi açıklama da toplam mezun sayısının 56 500 olduğu bu sayının 2018 yılında 85 bine tamamlanacağı belirtilmişti. Yani 2018 yılında 29 bin yeni polis öğrencisi mezun olacak. 21. dönemde toplam 13 bin polis öğrencisi alınmıştı bunu da sayıdan çıkarttığımızda 2018 yılında ortalama 16 bin civarı polis alımının yapılması bekleniyor. Tabi bu rakam 20 bine kadarda yükseltilebilecek olup EGM'den resmi olarak polis alımlarına yönelik bir sayı verisi paylaşılmadı. Fakat Polis Akademisi Başkanının açıklamaları ve POMEM verilerine bakıldığında 16 bin - 20 bin arasında bir polis alımının yapılabileceği bekleniyor. 2018 yılında da PÖH için alımların yapılması ve en az 6 - 10 bin kişilik kadronun ayrılacağı ön görülmektedir.

POMEM ÖĞRECİ ALIMINDA ÖNCEKİ BAŞVURU ŞARTLARI

"Önlisans, lisans mezunları ve bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilen Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar başvurabilir, (Yabancı Ülkeden alınan önlisans, lisans diplomaları YÖK Başkanlığından alınan denklik belgesi ile birlikte kabul edilecektir.)

KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2016 veya 2017 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (70,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8’inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80’ini almış olmak, (Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocukları için 2016 veya 2017 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (56,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle erkek ve kadın adaylar için 30 yaşından gün almamış olmak, (31 Aralık 1988 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak)

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak, Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.

Liselerden Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile Fakülte ve Yüksek Okul lisans programına, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ve Polis Meslek Yüksek Okulu Ön Lisans programına alınacak öğrencilerin boyları en az erkeklerde 167 cm, kadınlarda 162 cm olacaktır.

Liselerden Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile Fakülte ve Yüksek Okul lisans programına, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ve Polis Meslek Yüksek Okulu Ön lisans programına alınacak öğrencilerin; herhangi bir hastalığa bağlı olmaksızın, beden kitle indeksi 18.00 (dahil) ile 27.00 (dahil) arasında olanlar öğrenciliğe kabul edilir."

ÖSYM tarafından yapılan sınav tarihi duyurusu aşağıdaki gibidir:

2018 KPSS Lisans Takvimi:

Başvuru: 10-21 Mayıs 2018

Sınav Tarihi: 22 Temmuz 2018

Sınav Sonuçlarının Açıklanması: 31 Ağustos 2018

2018 KPSS Önlisans Takvimi:

Başvuru: 28 Ağustos – 12 Eylül 2018

Sınav Tarihi: 4 Kasım 2018

Sınav Sonuçlarının Açıklanması: 29 Kasım 2018

BAŞVURU TARİHLERİ NEDİR?

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü 22. dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi POMEM'e 10 bin polis alımı gerçekleştirecektir. Aranacak şartlar belli oldu peki başvuru tarihleri nedir? Buna göre henüz tarihlere ilişkin bir bilgi verilmedi.

POMEM nelerden oluşur?

Polis Meslek Eğitim Merkezleri Şube Müdürlüğü aşağıdaki Büro Amirliklerinden oluşur

a) İdari Büro Amirliği,

b) Öğrenci Adaylığı Büro Amirliği,

c) Eğitim Büro Amirliği,

ç) İşlemler Büro Amirliği

d) Komiser Yardımcılığı Eğitim Büro Amirliği.

Öğrenci Adaylığı Büro Amirliğinin görevleri

Öğrenci Adaylığı Büro Amirliği

a) Sınavı kazanan öğrenci adaylarının eğitim merkezlerine planlamasını yapmak,

b) Sınavı kazanan öğrenci adaylarının, sağlık kurulu raporu aldırılmasını ve raporların Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına incelettirilmesini sağlamak,

c) Öğrenci adaylarından sağlık kurulu raporu olumsuz olanlar, raporunu tamamlamayanlar ile adaylıktan vazgeçenler hakkında gerekli işlemleri yürütmek,

ç) Öğrenci adaylarının güvenlik tahkikatlarının yaptırılmasını sağlamak,

d) POMEM Müdürlüklerine planlanan öğrencilerin kesin kayıt yaptırana kadar tüm bilgilerinin takip edilmesi ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak

e) Öğrenci adaylarının askerlik işlemlerini yürütmek,

f) Öğrenci adaylarının taahhütname ve kefalet senedi ile ilgili işlemlerini yaptırmak,

g) Yapılan faaliyetlere ilişkin rapor ve istatistikî bilgi hazırlamak,

ğ) Mevzuata uygun olarak verilen diğer görevleri yapmak, ile görevlidir.

Eğitim Büro Amirliğinin görevleri

Eğitim Planlama ve Geliştirme Büro Amirliği;

a) POMEM’lerin dönemlik eğitim-öğretim takvimini hazırlamak,

b) Okutulacak dersleri ve eğitim öğretim müfredatını belirlemek,

c) Mesleki ihtiyaç ve gelişmelere göre gerekirse diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak müfredatların geliştirilmesi için çalışmalar yapmak,

ç) POMEM eğitimlerinde kullanılacak kaynak kitap ve yardımcı malzemelerin belirlenmesi ve temin edilmesi için gerekli çalışmalar yapmak/yaptırmak,

d) Mezuniyet başarı derecesinin belirlenmesinde esas alınacak ders sıralamasını yapmak

e) Polis meslek eğitimlerinin geliştirilmesini sağlamak, görüş ve önerilerde bulunmak amacıyla yerinde incelemeler yapmak/yaptırmak,

f) Şube Müdürlüğünün görev alanına giren konularda araştırma yapmak ve önerilerde bulunmak

g) POMEM’den mezun olan öğrencilerin Uygulamalı Mesleki Eğitim Programlarını hazırlamak ve uygulanmak üzere ilgili birimlere göndermek,

ğ) Uygulamalı mesleki eğitim sonu raporlarını incelemek/inceletmek,

h) Uygulamalı mesleki eğitimlerde görülen ve yaşanan eksikliklerin tespit edilerek program geliştirme çalışmaları yapmak,

ı) Yapılan faaliyetlere ilişkin rapor ve istatistikî bilgi hazırlamak,

i) POMEM’lerde derse giren eğiticilere yönelik verilebilecek her türlü kurs, seminer, konferans gibi faaliyetlerin koordinesini sağlamak,

j) POMEM’lerdeki öğrencilere yönelik yapılacak olan ders dışı faaliyetler ve etkinlikleri koordine etmek,

k) Mevzuata uygun olarak verilen diğer görevleri yapmak,ile görevlidir.

İşlemler Büro Amirliğinin görevleri

İşlemler Büro Amirliği;

a) POMEM kapasiteleri ve Personel Dairesi Başkanlığından alınacak kadro miktarına göre eğitime alınacak erkek ve bayan öğrenci sayısını belirlemek ve sınav işlemleri için ilgili birime göndermek

b) 08/05/2005 tarihli ve 25809 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Meslek Eğitim Merkezleri Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen, öğrencilerin izinler dışında kalan izinleri ve sosyal faaliyetleri ile ilgili işlemleri yapmak,

c) POMEM ve Polis Eğitim Merkezlerinin personel, öğrenci, fiziki mekân, araç ve gereçlerine ilişkin istatistikî kayıtları tutmak,

ç) PEM’ler ile ilgili işlemleri takip etmek,

d) Eğitim-öğretim sürecinde öğrencilerin sonradan ortaya çıkan rahatsızlıkları ile ilgili işlemleri Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak yürütmek,

e) Öğrencilerin diploma, öğrenci kimlik kartı ve benzeri matbu evraklarını bastırmak ve dağıtmak

f) Mezun olan öğrencilerin atanması ile ilgili işlemleri Personel Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak yürütmek,

g) POMEM’lerin personel ve eğitici ihtiyacını tespit ederek ilgili Daire Başkanlığına atama işlemleri için talepte bulunmak,

ğ) Eğitim merkezlerinin teşkilatın diğer birimleri ve kamu kuruluşları ile faaliyetlerini koordine etmek,

h) POMEM Müdürlüklerine kesin kayıt yaptıran öğrencilerin mezuniyetine kadar tüm bilgilerinin takip edilmesi ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak

ı) Öğrencilere disiplin kurulu tarafından verilen POMEM’den çıkarma cezası ile ilgili işlemleri yürütmek ve arşivini tutmak,

i) Giriş şartlarını taşımadıkları sonradan belirlenen, girişle ilgili nitelikleri sonradan kaybeden, POMEM’den ayrılan veya ilişiği kesilen öğrencilerle ilgili işlemleri yürütmek ve arşivlemek,

j) Yapılan faaliyetlere ilişkin rapor ve istatistikî bilgi hazırlamak,

k) Mevzuata uygun olarak verilen diğer görevleri yapmak, ile görevlidir.

Komiser Yardımcılığı Eğitim Büro Amirliğinin görevleri

Komiser Yardımcılığı Eğitim Büro Amirliği;

a) Kursun planlanacağı eğitim birimlerini tespit etmek ve kursiyer planlaması yapmak.

b) Kursa katılmaya hak kazanan personel ile ilgili onay ve tebligat işlemlerini yapmak,

c) Komiser yardımcılığı kursunu kazanan kursiyerler hakkında adli ve idari soruşturma olup olmadığı ile ilgili işlemleri takip etmek.

ç) Kurs çalışma takvimini hazırlamak,

d) Kursta okutulacak dersleri belirlemek, müfredatı oluşturmak ve kitap/kaynakça hazırlamak/hazırlatmak,

e) Kursiyerlere yönelik ders saatleri dışında verilecek olan ders dışı eğitim, konferans ve seminerlerle ilgili işlemlerinin takip edilmesini ve yürütülmesini sağlamak,

f) Kurs sonu uygulamalı eğitim programını hazırlamak, uygulanmasını sağlamak

g) Uygulamalı eğitim sonu raporlarını incelemek/inceletmek,

ğ) Uygulamalı eğitimlerde görülen ve yaşanan eksikliklerin tespit edilerek program geliştirme çalışmaları yapmak,

h) Kursiyerler için diploma/sertifika hazırlamak, bastırmak ve düzenlenmesini sağlamak,

ı) Kursun ve müfredatların iyileştirilmesi ve geliştirilmesiyle ilgili çalışmalar yapmak/yaptırmak,

i) Yapılan faaliyetlere ilişkin rapor ve istatistikî bilgi hazırlamak,

j) Mevzuata uygun olarak verilen diğer görevleri yapmak, ile görevlidir.