POMEM başvuru 2018 son dakika 22.Dönem POMEM başvuru şartları nedir, ücreti ne kadar

POMEM başvuru 2018 son dakika 22.Dönem POMEM başvuru şartları merak edilen konular arasındaki önemini koruyor. Polis olmak isteyen adayları yakından ilgilendiren POMEM son dakika gelişmeleri haberimizde yer almaktadır. Polis Akademisi yaptığı duyuru ile POMEM başvuru süresini uzattı. İşte o duyuru; “22. Dönem POMEM ön başvuru işlemlerinin 12-23 Mart 2018 tarihleri arasında yapılacağı daha önce duyurulmuştur. Ancak, başvuru yapacak adaylardan ön başvuru süresinin uzatılması ile ilgili olarak yoğun talep gelmesi nedeniyle 22. Dönem POMEM ön başvuru ve ücret yatırma işlemleri 30 Mart 2018 tarihine kadar uzatılmıştır. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayımlanan 22. dönem POMEM 10 bin polis alım ilanında KPSS P3 puan türünden en az (60,00), önlisans mezunları için yapılan 2016 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı P93 puan türünden en az (70,00) ve üzeri puan alanlar arasından lisans mezunu (7.200) erkek, (800) kadın, önlisans mezunu (1.800) erkek, (200) kadın olmak üzere toplam 10 bin polis alımının yapılacağı belirtildi. Söz konusu personel alım ilanında başvuruların "http://www.pa.edu.tr" web adresi üzerinden bağlantı kurularak e-devlet şifresi ile gerçekleştirileceği belirtildi.

POMEM BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI

Polis Akademisi yaptığı duyuru ile POMEM başvuru süresini uzattı. İşte o duyuru;

“22. Dönem POMEM ön başvuru işlemlerinin 12-23 Mart 2018 tarihleri arasında yapılacağı daha önce duyurulmuştur.

Ancak, başvuru yapacak adaylardan ön başvuru süresinin uzatılması ile ilgili olarak yoğun talep gelmesi nedeniyle 22. Dönem POMEM ön başvuru ve ücret yatırma işlemleri 30 Mart 2018 tarihine kadar uzatılmıştır.

Tüm adaylara ilanen duyurulur.”

POMEM BAŞVURU ÜCRETLERİ

İnternet üzerinden ön başvuru yapan adaylar tarafından sınav başvuru ücreti olan 100.00 TL (Yüz) 12 Mart 2018 saat 09:00'dan 23 Mart 2018 saat 17:00'a kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA “22. Dönem POMEM Giriş Sınavı” isimli hesaba yatırılacaktır.

b) Sadece Halkbank şubelerinden ve ATM'lerinden başvuru ücreti yatırılabilecektir.

c) Halkbank'ın internet bankacılığından ve diğer bankaların, internet bankacılığı ve ATM'lerinden başvuru ücreti yatırma işlemi yapılmayacaktır.)

d) Adaylardan başvuru esnasında istenen belgeler kapsamında “sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu” istenildiğinden ADAYLARIN SINAV ÜCRETİNİ YATIRIRKEN KENDİ ADINA KENDİ T.C. KİMLİK NUMARASI İLE BİRLİKTE, “22.DÖNEM POMEM GİRİŞ SINAVI” için ücret yatırdıklarını belirterek sınav ücretini yatırmalarını ve alınan dekontun şahsen başvuru evrak teslimi sırasında yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

10 BİN POLİS ALINIYOR

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayımlanan 22. dönem POMEM 10 bin polis alım ilanında KPSS P3 puan türünden en az (60,00), önlisans mezunları için yapılan 2016 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı P93 puan türünden en az (70,00) ve üzeri puan alanlar arasından lisans mezunu (7.200) erkek, (800) kadın, önlisans mezunu (1.800) erkek, (200) kadın olmak üzere toplam 10 bin polis alımının yapılacağı belirtildi. Söz konusu personel alım ilanında başvuruların "http://www.pa.edu.tr" web adresi üzerinden bağlantı kurularak e-devlet şifresi ile gerçekleştirileceği belirtildi.

KPSS ŞARTI GEREKİYOR

Ayrıca söz konusu polis alımı hakkında KPSS şartı aranmaktadır. İlanda KPSS şartı hakkında ayrıca bir açıklama yapılmıştır. Bu açıklamalarda ise "Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından lisans mezunları için 2016 veya 2017 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (70,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak, Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocukları için 2016 veya 2017 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (56,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak" ifadelerine yer verildi.

BAŞVURULAR E-DEVLET'TEN YAPILABİLECEK

Polis Akademisi’nin internet sitesinden yapılan açıklamada “Polis Akademisine bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 22. Dönem için lisans mezunlarından 7.200 erkek, 800 kadın, önlisans mezunlarından 1.800 erkek ve 200 kadın olmak üzere toplam 10.000 öğrenci adayı alınacaktır. Adaylar POMEM başvurularını e-Devlet şifreleri ile yapabilecekler.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

POMEM’lere başvuru yapacak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır.

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Önlisans, lisans mezunları ve bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilen Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar başvurabilir, (Yabancı Ülkeden alınan önlisans, lisans diplomaları YÖK Başkanlığından alınan denklik belgesi ile birlikte kabul edilecektir.)

c) KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak,

(Lisans mezunları için 2016 veya 2017 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (70,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

ç) Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8’inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80’ini almış olmak, (Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocukları için 2016 veya 2017 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (56,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle erkek ve kadın adaylar için 30 yaşından gün almamış olmak, (31 Aralık 1989 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak)

e) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

f) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

Söz konusu yönetmeliğin ilgili maddelerinde POMEM’lere alınacak öğrencilerin boy ve kilo şartları aşağıda belirtilmiş, diğer hususlar için Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğini inceleyiniz.

“Liselerden Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile Fakülte ve Yüksek Okul lisans programına, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ve Polis Meslek Yüksek Okulu Ön Lisans programına alınacak öğrencilerin boyları en az erkeklerde 167 cm, kadınlarda 162 cm olacaktır.”

“Liselerden Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile Fakülte ve Yüksek Okul lisans programına, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ve Polis Meslek Yüksek Okulu Ön lisans programına alınacak öğrencilerin; herhangi bir hastalığa bağlı olmaksızın, beden kitle indeksi 18.00 (dahil) ile 27.00 (dahil) arasında olanlar öğrenciliğe kabul edilir.”

g) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

ğ) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

h) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak, (sınav başvuru dilekçesinin ilgili bölümüne aday kendi el yazısı ile durumunu belirtecektir.)

ı) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

i) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

j) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

k) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

l) Erkek adaylar için intibak eğitiminin başladığı tarih itibariyle 1111 Sayılı Askerlik Kanununa göre silahaltında bulunmamak.