POMEM başvuru şartları 22.Dönem POMEM başvuruları pa.edu.tr’de EGM PÖH alımı 2018

POMEM başvuru şartları 22.Dönem POMEM başvuruları ne zaman bitecek? Pa.edu.tr’de polis alımı 2018 detaylarına haberimizde yer verdik. Lise mezunları polis olabilir mi? Polis Özel Harekat PÖH alımı yapılacak mı? POMEM ne zaman? PÖH alımlarında hangi şartlar aranacak, kimler başvuru yapabilir? PÖH yaş şartında aranan yaş ise; Sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibarıyla 28 yaşından gün almamış olanlar Polis Özel Harekat başvurusunda bulunabiliyor. 2017 PÖH Yaş Şartı: 31 Aralık 1990 ve sonrasında doğanlar, 18 yaşını tamamlamış olmak şartıyla Polis Özel Harekat alımlarına başvurabilirler. 2018 PÖH Yaş Şartı: 31 Aralık 1991 ve sonrasında doğanlar, 18 yaşını tamamlamış olmak şartıyla Polis Özel Harekat alımlarına başvurabilirler. Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılan duyuruda, "Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ÖSYM tarafından lisans mezunları için yapılan 2016 veya 2017 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3 puan türünden en az (60,00), önlisans mezunları için yapılan 2016 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı P93 puan türünden en az (70,00) ve üzeri puan alanlar arasından 06/06/2015 tarihli ve 29378 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde belirtilen diğer şartları taşımak kaydıyla lisans mezunu (7.200) erkek, (800) kadın, önlisans mezunu (1.800) erkek, (200) kadın olmak üzere toplam (10.000) öğrenci alımı yapılacaktır." ifadelerine yer verilirken, başvuru işlemlerinin akademinin resmi sitesi www.pa.edu.tr üzerinden 23 Mart 2018 tarihine kadar e-devlet şifreleriyle yapılacağı belirtilmişti.

POMEM PÖH ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Özel Harekat (PÖH) alımı ne zaman yapılacak, PÖH alımında aranacak şartlar nedir. 21. dönem POMEM alımlarında mülakat süreci devam etmektedir. Mülakat sürecinin tamamlanması ve adayların eğitime başlamasının ardından yeni dönem alımlarının yapılması bekleniyor.

Polis Özel Harekat (PÖH) alımları bilindiği üzere belirli eğitimlerden geçirilerek yapılmakta olup genel olarak alımlar POMEM kapsamında yapılmaktadır. 19. dönem POMEM alımı PÖH sınıfı için yapılmış ve 20. dönem ile 21. dönem alımları ise normal polis sınıfı için yapılmıştı. Şimdi adaylar gözlerini 22. dönem POMEM'e çevirdi ve yeni dönem alımlarının 22. dönem POMEM ile yapılabileceğini tahmin etmektedir.

Henüz yeni dönem Polis Özel Harekat (PÖH) sınıfı için polis alımının ne zaman yapılacağı bilinmiyor fakat Polis Akademisi Başkanlığı lisans ve ön lisans mezunu kadın ve erkek 22. dönem POMEM'e toplam 10 bin polis alımı yapılacağını belirtti. Başvuru hakkında henüz net bir bilgi olmamak ile birlikte yakın zamanda Polis Akademisi Başkanlığından başvuru tarihlerine ilişkin resmi bir duyurunun yayımlanması beklenmektedir.

PÖH YAŞ ŞARTI KAÇTIR?

18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle 28 yaşından gün almamış olanlar Polis Özel Harekat başvurusunda bulunabilirler.

2017 PÖH Yaş Şartı: 31 Aralık 1990 ve sonrasında doğanlar, 18 yaşını tamamlamış olmak şartıyla Polis Özel Harekat alımlarına başvurabilirler.

2018 PÖH Yaş Şartı: 31 Aralık 1991 ve sonrasında doğanlar, 18 yaşını tamamlamış olmak şartıyla Polis Özel Harekat alımlarına başvurabilirler.

2016 POLİS MAAŞLARI NE KADAR?

Özel Harekat Polisi Maaşı: 4500-5000 TL

POMEM PÖH İÇİN ARANAN ŞARTLAR

Özel harekat birimlerinde istihdam edilmek üzere POMEM'lere başvuru yapacak adaylardan,

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul olmak üzere, ön lisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle 28 yaşından gün almamış olmak (31 Aralık 1989 ve sonrasında doğanlar),

ç) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

POMEM nelerden oluşur?

Polis Meslek Eğitim Merkezleri Şube Müdürlüğü aşağıdaki Büro Amirliklerinden oluşur;

a) İdari Büro Amirliği,

b) Öğrenci Adaylığı Büro Amirliği,

c) Eğitim Büro Amirliği,

ç) İşlemler Büro Amirliği

d) Komiser Yardımcılığı Eğitim Büro Amirliği.

Öğrenci Adaylığı Büro Amirliğinin görevleri

Öğrenci Adaylığı Büro Amirliği;

a) Sınavı kazanan öğrenci adaylarının eğitim merkezlerine planlamasını yapmak,

b) Sınavı kazanan öğrenci adaylarının, sağlık kurulu raporu aldırılmasını ve raporların Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına incelettirilmesini sağlamak,

c) Öğrenci adaylarından sağlık kurulu raporu olumsuz olanlar, raporunu tamamlamayanlar ile adaylıktan vazgeçenler hakkında gerekli işlemleri yürütmek,

ç) Öğrenci adaylarının güvenlik tahkikatlarının yaptırılmasını sağlamak,

d) POMEM Müdürlüklerine planlanan öğrencilerin kesin kayıt yaptırana kadar tüm bilgilerinin takip edilmesi ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak

e) Öğrenci adaylarının askerlik işlemlerini yürütmek,

f) Öğrenci adaylarının taahhütname ve kefalet senedi ile ilgili işlemlerini yaptırmak,

g) Yapılan faaliyetlere ilişkin rapor ve istatistikî bilgi hazırlamak,

ğ) Mevzuata uygun olarak verilen diğer görevleri yapmak, ile görevlidir.

Eğitim Büro Amirliğinin görevleri

Eğitim Planlama ve Geliştirme Büro Amirliği;

a) POMEM’lerin dönemlik eğitim-öğretim takvimini hazırlamak,

b) Okutulacak dersleri ve eğitim öğretim müfredatını belirlemek,

c) Mesleki ihtiyaç ve gelişmelere göre gerekirse diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak müfredatların geliştirilmesi için çalışmalar yapmak,

ç) POMEM eğitimlerinde kullanılacak kaynak kitap ve yardımcı malzemelerin belirlenmesi ve temin edilmesi için gerekli çalışmalar yapmak/yaptırmak,

d) Mezuniyet başarı derecesinin belirlenmesinde esas alınacak ders sıralamasını yapmak,

e) Polis meslek eğitimlerinin geliştirilmesini sağlamak, görüş ve önerilerde bulunmak amacıyla yerinde incelemeler yapmak/yaptırmak,

f) Şube Müdürlüğünün görev alanına giren konularda araştırma yapmak ve önerilerde bulunmak

g) POMEM’den mezun olan öğrencilerin Uygulamalı Mesleki Eğitim Programlarını hazırlamak ve uygulanmak üzere ilgili birimlere göndermek,

ğ) Uygulamalı mesleki eğitim sonu raporlarını incelemek/inceletmek,

h) Uygulamalı mesleki eğitimlerde görülen ve yaşanan eksikliklerin tespit edilerek program geliştirme çalışmaları yapmak,

ı) Yapılan faaliyetlere ilişkin rapor ve istatistikî bilgi hazırlamak,

i) POMEM’lerde derse giren eğiticilere yönelik verilebilecek her türlü kurs, seminer, konferans gibi faaliyetlerin koordinesini sağlamak,

j) POMEM’lerdeki öğrencilere yönelik yapılacak olan ders dışı faaliyetler ve etkinlikleri koordine etmek,

k) Mevzuata uygun olarak verilen diğer görevleri yapmak,ile görevlidir.

İşlemler Büro Amirliğinin görevleri

İşlemler Büro Amirliği;

a) POMEM kapasiteleri ve Personel Dairesi Başkanlığından alınacak kadro miktarına göre eğitime alınacak erkek ve bayan öğrenci sayısını belirlemek ve sınav işlemleri için ilgili birime göndermek,

b) 08/05/2005 tarihli ve 25809 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Meslek Eğitim Merkezleri Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen, öğrencilerin izinler dışında kalan izinleri ve sosyal faaliyetleri ile ilgili işlemleri yapmak,

c) POMEM ve Polis Eğitim Merkezlerinin personel, öğrenci, fiziki mekân, araç ve gereçlerine ilişkin istatistikî kayıtları tutmak

ç) PEM’ler ile ilgili işlemleri takip etmek,

d) Eğitim-öğretim sürecinde öğrencilerin sonradan ortaya çıkan rahatsızlıkları ile ilgili işlemleri Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak yürütmek,

e) Öğrencilerin diploma, öğrenci kimlik kartı ve benzeri matbu evraklarını bastırmak ve dağıtmak,

f) Mezun olan öğrencilerin atanması ile ilgili işlemleri Personel Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak yürütmek,

g) POMEM’lerin personel ve eğitici ihtiyacını tespit ederek ilgili Daire Başkanlığına atama işlemleri için talepte bulunmak,

ğ) Eğitim merkezlerinin teşkilatın diğer birimleri ve kamu kuruluşları ile faaliyetlerini koordine etmek,

h) POMEM Müdürlüklerine kesin kayıt yaptıran öğrencilerin mezuniyetine kadar tüm bilgilerinin takip edilmesi ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak

ı) Öğrencilere disiplin kurulu tarafından verilen POMEM’den çıkarma cezası ile ilgili işlemleri yürütmek ve arşivini tutmak,

i) Giriş şartlarını taşımadıkları sonradan belirlenen, girişle ilgili nitelikleri sonradan kaybeden, POMEM’den ayrılan veya ilişiği kesilen öğrencilerle ilgili işlemleri yürütmek ve arşivlemek,

j) Yapılan faaliyetlere ilişkin rapor ve istatistikî bilgi hazırlamak,

k) Mevzuata uygun olarak verilen diğer görevleri yapmak, ile görevlidir.

Komiser Yardımcılığı Eğitim Büro Amirliğinin görevleri

Komiser Yardımcılığı Eğitim Büro Amirliği;

a) Kursun planlanacağı eğitim birimlerini tespit etmek ve kursiyer planlaması yapmak.

b) Kursa katılmaya hak kazanan personel ile ilgili onay ve tebligat işlemlerini yapmak,

c) Komiser yardımcılığı kursunu kazanan kursiyerler hakkında adli ve idari soruşturma olup olmadığı ile ilgili işlemleri takip etmek.

ç) Kurs çalışma takvimini hazırlamak,

d) Kursta okutulacak dersleri belirlemek, müfredatı oluşturmak ve kitap/kaynakça hazırlamak/hazırlatmak,

e) Kursiyerlere yönelik ders saatleri dışında verilecek olan ders dışı eğitim, konferans ve seminerlerle ilgili işlemlerinin takip edilmesini ve yürütülmesini sağlamak,

f) Kurs sonu uygulamalı eğitim programını hazırlamak, uygulanmasını sağlamak

g) Uygulamalı eğitim sonu raporlarını incelemek/inceletmek,

ğ) Uygulamalı eğitimlerde görülen ve yaşanan eksikliklerin tespit edilerek program geliştirme çalışmaları yapmak,

h) Kursiyerler için diploma/sertifika hazırlamak, bastırmak ve düzenlenmesini sağlamak,

ı) Kursun ve müfredatların iyileştirilmesi ve geliştirilmesiyle ilgili çalışmalar yapmak/yaptırmak,

i) Yapılan faaliyetlere ilişkin rapor ve istatistikî bilgi hazırlamak,

j) Mevzuata uygun olarak verilen diğer görevleri yapmak,

ile görevlidir.