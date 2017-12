POMEM PÖH polis alımı ne zaman Emniyet EGM 2018 POMEM PÖH başvuru tarihi nedir

2018 yılında kaç POMEM PÖH polis alımı olacak? POMEM PÖH başvuruları ne zaman? Özel harekat alımı polisi alımında başvuru şartları geçtiğimiz yılla aynı mı olacak? İlanlar ne zaman yayımlanacak? Emniyet Genel Müdürlüğü EGM taraından düzenlenen POMEM ve PÖH alım ilanına nasıl ulaşabilirim? Polis alımı aranan şartlar neler? soruların yanıtları merak ediliyor. Polis Akademisi Başkanlığın'dan gelen bilgilere göre, yeni dönem PÖH alımı için hazırlıkların devam ettiği ve ilanın çok yakın zamanda basınla paylaşılacağı belirtiliyor. Lise mezunu on binlerce bayan ve erkek adayın, büyük bir merak ve heyecan ile beklediği yeni dönem polis özel harekat alımı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Polis Akademisinin yeni dönem polis alımını Polis Meslek Eğitim Merkezleri POMEM olarak yapması ve 22. dönem alımının özel harekat polisi olarak yapılması bekleniyor. İşte POMEM PÖH polis alımı başvuru tarihleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü EGM son dakika haberleri...



2018'DE KAÇ PÖH VE POMEM ALIMI OLACAK?



Yüz binlerce adayın büyük bir heyecan ve merakla beklediği özel harekat polisi alımlarının 2018 yılının ilk aylarında yapılması bekleniyor. Alınacak sayı hakkında resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Ancak son yayımlanan KHK'lar hesaba katıldığında yeni yılda polis alımlarının artması bekleniyor. Son olarak yapılan 13 bin lisans ve önlisans mezunu polis alımının ardından POMEM'lere yeni polis alımının lise mezunları arasından yapılması bekleniyor.







Yeni dönem polis alımı alımında edindiğimiz son bilgilere göre ilanın 2018 yılı Şubat ayı sonu ya da Mart ayı başında yayımlanması bekleniyor. Ancak hazırlık süreci devam ettiği için herhangi bir sorun ile karşılaşılması durumunda tarihin aksayabileceği söz konusu. Bunun yanı sıra hazırlıkların erken tamamlanması durumunda, ilanın belirtilen daha önce de yayımlanabileceği ifade edildi.



25 Ağustos günü yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname ile EGM'ye ihdas edilen kadroların bir.çoğuna polis alımı yapıldı. Ancak halen polis alımı yapılmamış 11500 kadro bulunuyor. 2500'ü komiser yardımcısı alımı için açılan bu kadroda geri kalan 9 binlik kadronun PÖH ve polis memuru olarak yapılması bekleniyor. Öte yandan yeni KHK ile EGM'ye özel harekat polisi alımı için 10 bin kadro ihdas edileceği iddia ediliyor. Bununla birlikte 2018 yılında 10 binin üzerinde özel harekat polisi alımı yapılması bekleniyor. Alımların tke seferde mi yoksa ayrı dönemlerde mi yapılacağı bilinmiyor. Bu konuda net açıklamanın Polis Akademisi Başkanı Yılmaz Çolak'tan gelmesi bekleniyor.



POMEM İÇİN ARANAN ŞARTLAR NELERDİR?



Şu an için PÖH alımlarında hangi şartların aranacağı net olarak bilinmiyor. Ancak geçtiğimiz dönemki başvuru şartları şu şekildedir;



a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.



b) En az dört yıllık yüksek öğretim kurumu veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak.



c) Değerlendirme ve seçme işlemlerinin ilk günü itibarıyla, askerliğini yapmamış erkekler ile bayan adaylar için 28 yaşından, askerlik hizmetini yapmış erkek adaylar için 30 yaşından gün almamış olmak (18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınır.)

polis-alimi



ç) Erkekler için 167 santimetreden, bayanlar için 162 santimetreden kısa boylu olmamak.



d) Sağlık yönünden, Sağlık Yönetmeliğinde belirlenen şartları taşımak.



e) Başvuru öncesi ve başvuru sırasında; genelev, birleşme yeri, randevu evi, tek başına fuhuş yapılan mesken ve bu gibi yerlerde aracılık, bekleyicilik ve benzeri bir meşguliyeti bulunmamak; fuhuş, kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeni ile hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, idari yaptırım uygulanmamak veya hüküm giymemiş olmak, bunlardan herhangi birinin uzlaşma yoluyla sonuçlandırılmamış veya yine bunların herhangi birisiyle ilgili olarak mahkemece hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak ya da başka bir tedbire çevrilmemiş olmak.



f) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış veya yasaklanmış haklar geri verilmiş olsa bile; devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından;



1) Mahküm olmamak.



2) Hükmün açıklamasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak.



3)Devam etmekte olan bir kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak.



g) (e) ve (f) bentleri adayın eşi hakkında da uygulanır.



ğ) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya parti kollarına üye bulunmamak, daha önceden üyeliği var ise ayrıldığını belgelemek, terör eylemleri ile organize suç faaliyetlerine katılmamış olmak.



h) Herhangi bir kadınla veya erkekle nikahsız olarak birlikte yaşıyor olmamak.



ı) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.



i) Silah taşımaya ve silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.



j) 8/5/2005 tarihli ve 25809 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Polis Meslek Eğitim Merkezleri Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 11 inci maddesi kapsamında ilişiği kesilenler hariç, Genel Müdürlük bünyesindeki eğitim kurumlarından ayrılmış veya çıkarılmış ya da herhangi bir yükseköğretim kurumundan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak.



k) KPSS puan türünden, Genel Müdürlükçe belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak.



l) İlgili mevzuat kapsamında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu olmak, şartları aranır.



UYARI: Aranılan nitelikleri taşıyan ve istenen belgeleri getiren adayların şahsen başvuruları alınır. Başvuru ile ilgili olarak istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır.



PÖH ALIMINDA BAŞVURU ŞARTLARI NASIL OLACAK?



Geçtiğimiz yıl OHAL kapsamında yayımlanan KHK ile PÖH alımı başvuru şartlarında yapılan değişiklik geçerliliğini sürdürüyor. Bu başvuru şartları şu şekilde;



T.C. vatandaşı olmak,

18 yaşını tamamlamış ol olmak ve 28 yaşından gün almamış olmak

En az lise mezunu olmak,

Erkeklerde boyun en az 167 cm, bayanlarda ise 162 cm olması,

Boy ile kilo endeksinizin orantılı şekilde olması,

Silah taşımaya engel bir sağlık sorununun olmaması,



Anayasal düzene karşı, hırsızlık, zimmet, yüz kızartıcı suçlardan affa uğramış olsa dahi bir cezanın bulunmaması,



Herhangi bir siyasi parti üyeliğinin bulunmaması,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Güvenlik soruşturması olumlu olmak,







PÖH BAYAN ALIMI OLACAK MI?



Önceki gün TBMM'de PÖH alımını gündeme getiren MHP'li Arzu Erdem, yeni dönem PÖH Alımında bayan adaylara fazla kadro verilmesini istedi ve şu ifadeleri kullandı: "Vatan aşkının cinsiyeti var mı?" Elbette ki yok.Onun için kadınlarımızın, kızlarımızın da PÖH alımı noktasında değerlendirilmesi şart."



PÖH VE POMEM NEDİR?



Polis Özel Harekât = PÖH



Polis Meslek Egitim Merkezi = POMEM



Polislik mesleğini yapmak, emniyet teşkilatının bir mensubu olmak binlerce gencin hayalidir. Bu durumun nedenleri arasında ülke, vatan sevgisi, ülke savunmasına katkı verme isteği, polis üniforması giyme isteği ve ülkemiz şartlarına göre nispeten yüksek olan maddi imkânları bulunmaktadır. Emniyet teşkilatı birkaç alt birimden oluşmaktadır ve bu alt birimlerden birisi de özel harekât dairesidir. Son yıllarda yaptığı operasyonlarla halkımızın güvenini kazanan polis özel harekât dairesinin mensubu olmak için binlerce genç çaba göstermektedir. Polis özel harekât dairesi memurları çok zor şartlarda görevlerini icra ettiklerinden bu dairenin mensubu olmanın birinci şartı gönüllülük olmalıdır. Bu şartın yanında ‘’Özel harekât mensubu olmanın şartları nelerdir, bu dairede görev yapabilmek için gerekli başvurular nasıl yapılır?’’ gibi sorulara cevap aramaya çalışacağız. Özel harekât polisi olmak isteyen kişinin izleyebileceği 3 yol vardır.



Kişi polis meslek yüksek okulunda okurken özel harekât polisi olmak isterse Özel Harekat Daire Başkanlığından gelen heyetin değerlendirmesinden başarılı olmak zorundadır. Bu heyet adayın fiziki yeterliliğini ölçer ve adayla sözlü mülakat yapar. Başarılı olan aday polis meslek yüksekokulundan mezun olduktan sonra özel harekât kursuna davet edilir. Bu kurstaki eğitimde de başarılı olan aday özel harekat polisi olarak çalışmaya hak kazanır.



POMEM NEDİR?



Polis Meslek Egitim Merkezi (POMEM); Emniyet Teşkilatının ihtiyacı olan polis memurlarını yetiştirmek üzere 4 yıllık fakülte mezunlarından aranılan niteliklere sahip olup yapılacak sınavlarda başarılı olan adaylara, 6 aydan az olmamak üzere polis meslek eğitimi veren eğitim öğretim kurumlarıdır. İstanbul (Arnavutköy),Mersin, Karabük,Bilecik,Karabük,Çankırı,Amasya (Merzifon),Bursa,Diyarbakır,Erzincan,Kırşehir,Trabzon ve Konya (Ereğli) olmak üzere toplam 12 okulda eğitim vermektedir.



Emniyet Teşkilatı Mensubu iken Geçiş Yaparak Özel Harekât Polisi Olma



Emniyet teşkilatında hâlihazırda görev yapan polisler içerisinde 28 yaşından büyük olmayanlar isterlerse özel harekât polisi olmak için başvurabilirler. Bu başvuru sonucunda adaylar Ankara Özel Harekât Dairesi tarafından fiziki yeterlilik testine tabi tutulur ve sözlü mülakata alınırlar. Başarılı olan adaylar özel harekât kursuna katılmaya hak kazanırlar. Kursun bitiminde adaylar mesleklerine özel harekât polisi olarak devam ederler.



Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) Polis Özel Harekât Seçmeleri



Polis Eğitim Merkezlerinde de özel harekat polisleri yetiştirilebilmektedir. Buraya başvuru yapmak isteyen adayın en az lise mezunu olmuş olması askerliğini yapmış olması ve kişinin askerliğinin bitim tarihinden 3 yıl geçmemiş olması gerekmektedir. Adaylar seçmelerden başarılı olmaları halinde 6 ay sürecek özel harekat kursuna katılmakta ve kurs bitiminde özel harekat polisi olmaya hak kazanmaktadırlar.



Polis Özel Harekat Maaşları Ne Kadardır?



Özel Harekât polislerinin maaşları görev yerlerine göre farklılık gösterebilmektedir. Bunun sebebi kişinin görev bölgesine bağlı olarak aldığı görev tazminatıdır. Batı illerimizde görev yapan bir emniyet mensubunun görev tazminatı 50 lira iken doğu illerimizde görev yapan bir emniyet mensubunun görev tazminatı 500 lira, bir özel harekat mensubunun görev tazminatı 1000 lira olabilmektedir. Bu bilgilere göre bir polis özel harekat personelinin maaşının 4500 ila 5000 Türk Lirası olduğu söylenebilir.