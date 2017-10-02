POMEM polis alımı başvuru işlemi 21. dönem POMEM başvuruları nasıl yapılacak

21. dönem POMEM başvuruları devam ediyor. Polis Akademisi polis alımı için son gün ne zaman merak ediliyor. POMEM 13 bin polis alımı başvuru kılavuzu yayımlandı. POMEM başvuru şartları nedir, POMEM başvurusu nasıl yapılır haberimizde yer alıyor. Polis Akademisi üzerinde yer alan güncel bilgiye göre 21. POMEM başvuruları için son haftaya gelindi. 21. dönem POMEM başvuru kılavuzuna nasıl ulaşılır? Polis alımı başvurusu, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapmak isteyen gençler tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Milyonlarca gencin hayallerindeki meslek için müracaatta bulunacağı Polis Akademisi, bu yıl toplam 13 bin kişiyi istihdam edecek. Başvuru işlemleri ve detayları için haberimizdeki linkten öğrenebilirsiniz..



21. DÖNEM POMEM BAŞVURUSU BAŞLADI



Polis Akademisi başvuruları devam ediyor. 21. dönem POMEM başvurusu nasıl yapılır, başvuru erişim

ekranına nasıl ulaşılır merak ediliyor. 21. dönem POMEM başvurusu için 13 bin polis alımı başvuru kılavuzuna haberimizden erişebilirsiniz. 21. dönem POMEM 13 bin polis alımı sınavına internet üzerinden ön başvurular, 25 Eylül ile 06 Ekim 2017 tarihleri arasında yapılacak. Başvurular 6 Ekim günü saat:17:00’a kadar yapılacak.



İnternet üzerinden ön başvuru yapan adaylar tarafından sınav başvuru ücreti olan 75.00 TL (Yetmiş beş) 25 Eylül 2017 saat 09:00’dan 06 Ekim 2017 saat 17:00’a kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA “21. Dönem POMEM Giriş Sınavı” isimli hesaba yatırılacaktır. Sadece Halkbank şubelerinden ve ATM’lerinden başvuru ücreti yatırılabilecektir. Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ÖSYM tarafından lisans mezunları için yapılan 2016 veya 2017 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3 puan türünden en az (60,00), ön lisans mezunları için yapılan 2016 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı P93 puan türünden en az (70,00) ve üzeri puan alanlar arasından 06/06/2015 tarihli ve 29378 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde belirtilen diğer şartları taşımak kaydıyla lisans mezunu (10.000) erkek, (1.000) kadın, önlisans mezunu (1.800) erkek, (200) kadın olmak üzere toplam (13.000) öğrenci alımı yapılacaktır.







AKADEMİDEN POLİS ADAYLARINA ÖNEMLİ UYARI



Polis Akademisi Başkanlığı, polis alımı başvurusu yapacak olan adaylar için diploma uyarısında bulundu. İşte, akademinin yapmış olduğu o uyarı;



Lisans mezunu adayların eğitim düzeylerine göre başvuru yapmaları gerekmektedir. Lisans mezunu olan adaylar (önlisans diplomaları olsa dahi) önlisans mezunu olarak başvuru yapmaları halinde başvuruları geçersiz sayılacaktır.



Halen lisans öğrenimine devam etmekte olup başvuru tarihleri itibariyle mezun olmamış/olamamış adaylar önlisans diplomaları ve önlisans için yeterli puanları bulunması halinde diğer şartları taşımak kaydıyla önlisans üzerinden başvuruda bulunabilirler.



BAŞVURU ÜCRETİ NEREYE YATIRILMALIDIR?



İnternet üzerinden ön başvuru yapan adaylar tarafından sınav başvuru ücreti olan 75.00 TL (Yetmiş beş) 25 Eylül 2017 saat 09:00’dan 06 Ekim 2017 saat 17:00’a kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA “21. Dönem POMEM Giriş Sınavı” isimli hesaba yatırılacaktır.



Sadece Halkbank şubelerinden ve ATM’lerinden başvuru ücreti yatırılabilecektir.



Adaylardan başvuru esnasında istenen belgeler kapsamında “sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu” istenildiğinden ADAYLARIN SINAV ÜCRETİNİ YATIRIRKEN KENDİ ADINA KENDİ T.C. KİMLİK NUMARASI İLE BİRLİKTE, “21.DÖNEM POMEM GİRİŞ SINAVI” için ücret yatırdıklarını belirterek sınav ücretini yatırmalarını ve alınan dekontun şahsen başvuru evrak teslimi sırasında yanlarında getirmeleri gerekmektedir.







BAŞVURU KOŞULLARI NELERDİR?



Önlisans, lisans mezunları ve bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilen Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar başvurabilir, (Yabancı Ülkeden alınan önlisans, lisans diplomaları YÖK Başkanlığından alınan denklik belgesi ile birlikte kabul edilecektir.)



KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2016 veya 2017 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (70,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)



Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8’inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80’ini almış olmak, (Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocukları için 2016 veya 2017 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (56,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)



18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle erkek ve kadın adaylar için 30 yaşından gün almamış olmak, (31 Aralık 1988 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak)



Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,



Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.



BAŞVURU İÇİN BOY VE KİLO KOŞULU NEDİR?



Liselerden Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile Fakülte ve Yüksek Okul lisans programına, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ve Polis Meslek Yüksek Okulu Ön Lisans programına alınacak öğrencilerin boyları en az erkeklerde 167 cm, kadınlarda 162 cm olacaktır.



Liselerden Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile Fakülte ve Yüksek Okul lisans programına, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ve Polis Meslek Yüksek Okulu Ön lisans programına alınacak öğrencilerin; herhangi bir hastalığa bağlı olmaksızın, beden kitle indeksi 18.00 (dahil) ile 27.00 (dahil) arasında olanlar öğrenciliğe kabul edilir.