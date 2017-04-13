Pompalı tüfekle gasp kamerada

Kağıthane'de geçtiğimiz gün meydana gelen olayda, Kağıthane Belediyesi Sosyal Tesislerinde tahsilat işleriyle ilgilenen Erkan B. (57) haftalık tahsilatlarını yapmak üzere yola çıktı. Ardından Mehmet Akif Mahallesi, Etibank Caddesi üzerinde Erkan B.'nin aracının önünü bir başka araç kesti. Araçtan pompalı tüfeklerle inen 2 şahıs Erkan B.'den yanındaki paraları istedi. Erkan B. parayı vermeyince aracın yanına kadar gelen zanlılar araçta arama yapmaya başladı. Erkan B'yi pompalı tüfekle tehdit eden ve tartaklayan zanlılar araçta koltuğun altında poşete sarılmış halde duran 40 Bin TL parayı alarak olay yerinden kaçtı.

Bir hafta takip etmişler

İstanbul Asayiş Şube Müdürleri Gasp Büro Amirliği ekipleri olay üzerine Mehmet Akif Mahallesi ve Etibank caddesi üzerindeki kamera kayıtlarını inceleme altına aldı. Yapılan incelemelerin ardından olayın zanlılarından bir tanesinin H.Ö. (32) olduğu tespit edildi. H.Ö. ikamet adresine yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. H.Ö.'nün olay günü yanında olan kişinin kayınbiraderi S.Ç. (27) olduğunu söylemesi üzerine yapılan çalışmalarda S.Ç. de yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında H.Ö.'nün evinde yapılan aramalarda olay günü kullanılan 2 adet pompalı tüfeğin yanı sıra 22 adet fişek ve 1 adet kuru sıkı silah ele geçirildi. Yapılan soruşturmada zanlıların 1 haftadır Erkan B.'yi takip ettikleri öğrenildi.

Gasp anı kamerada

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde zanlılar beyaz bir araçla yolu kapatıyor. Ellerinde tüfeklerle araçtan inen zanlılar önünü kestikleri araca yöneliyor. Ardından koşarak kullandıkları beyaz aracın yanına geri gelen zanlılar hızla olay yerinden uzaklaşıyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.