PTT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2018 PTT yazılı sınav sonuçları sorgulama ekranı! PTT personeli olmak isteyen adaylar sınavlara girdi. Şimdi ise gözler PTT sınav sonuçlarına çevrildi. PTT yazılı sınav sonuçları ne zaman belli olacak? PTT yazılı sınav sonuçları için adayların sorgulamaları devam ediyor. On binlerce kişinin, Türkiye genelinde yapılacak olan 5 bin personel alımı için katılım sağlayan vatandaşlar, PTT yazılı sınav sonuçları için araştırmalarına başladı. PTT yazılı sınav sonuçları için detaylar belli oldu. Kurumun sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamalara göre; PTT A.Ş. 2018/1 Personel Alım yazılı sınav sonuçlarının 20 Eylül 2019 tarihinde açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili yapılan paylaşımda, beklentilerini sürdüren adayların kurumun İnsan Kaynakları sayfasında yer alan duyurular bölümünü takip etmesi gerektiğine dair bilgi de yer aldı. Farklı pozisyonlarda yapılacak olan alımlarda, bazı alanlarda 70 puan ve üzeri, bazı alanlarda ise 60 puan ve üzeri alanlar başarılı sayılacak. 70 puan ve üzeri alan Avukat, Mimar, Mühendis, PTT Uzman Yardımcısı ile Tekniker pozisyonu; 60 puan ve üzeri alan, Gişe ve Büro Görevlisi (Sigortacılık), Gişe ve Büro Görevlisi (Bankacılık), Gişe ve Büro Görevlisi (Pazarlama), Gişe ve Büro Görevlisi (Lojistik), Gişe ve Büro Görevlisi, Gişe ve Büro Görevlisi (PTT’de çalışan firma elemanı), Postacı, Postacı (PTT’de çalışan firma elemanı) pozisyonu adayları, başarılı sayılacak.

PTT YAZILI SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

PTT'nin Twitter üzerindeki destek hattından yapılan açıklamaya göre, PTT A.Ş. 2018/1 Personel Alım yazılı sınav sonuçlarının 20 Eylül 2019 tarihinde açıklanması bekleniyor.

Sınav sonuçları http://ptt.gov.tr ve http://ik.ptt.gov.tr adreslerinde yayınlanacaktır. Adaylar, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını PTT’nin 1840 no’lu posta çeki hesabına 30 TL itiraz ücreti yatırıldığını gösteren belge ve itiraz gerekçesini gösteren dilekçe ile yazılı sınav sonucunun yayınlandığı günü takip eden yedi gün içinde gazisem@gazi.edu.tr e-mail adresine yapacaklardır. Sınavla ilgili itirazlara ilişkin itiraz değerlendirme raporu http://ik.ptt.gov.tr adresinde yayınlanacaktır. Adaylar, sınav sonuçlarına yapılacak itirazlarda 23 üncü maddede belirtilen hususlara uymak zorundadır.

PTT PERSONEL ALIMI İÇİN BELİRLENEN MESLEK GRUPLARI

Şirketimizin personel ihtiyacının karşılanmasını teminen yapılacak olan Avukat, Mimar, Mühendis (Bilgisayar, Elektrik-Elektronik, İnşaat, Makine, Harita), PTT Uzman Yardımcısı, PTT Uzman Yardımcısı ( Hukuk, Endüstri Mühendisi, Mütercim-Tercümanlık), Tekniker (Bilgisayar, Elektrik-Elektronik, İnşaat, Makine, Matbaacılık, Teknik Ressam, Metal İşleri, Harita), Gişe ve Büro Görevlisi, Gişe ve Büro Görevlisi (Sigortacılık, Bankacılık, Pazarlama, Lojistik, PTT’de Çalışan Firma Elemanı), Postacı, Postacı (PTT’de Çalışan Firma Elemanı) yazılı sınavları, Gazi Üniversitesi tarafından yapılacaktır.

ADAYLAR 1 YIL İÇERİSİNDE GÖREVE BAŞLAYACAK

Yazılı ve sözlü sınav aşamalarının tamamlanmasının ardından atamaya hak kazanan adaylar belirlenecek. Türkiye genelinde belirlenen açık pozisyonlara atama, 1 yıl içerisinde tamamlanacak. Yazılı sınav sonucunda müşteri ilişkilerinin ön planda olduğu gişe ve büro görevlisi ile postacı pozisyonlarına atanmaya hak kazanan adaylara uygun psikometrik inceleme yaptırılacak ve sonucuna göre atamaları yapılabilecektir. Ancak belirtilen testi yaptırmayan adayların atamaları yapılmayacak.

SONUÇLARA İTİRAZ EDİLEBİLECEK

Yazılı ve/veya sözlü sınav sonucuna ilişkin itirazlar, sonuçların yayınlandığı günü takip eden 7 (yedi) gün içerisinde yapabilecek. Yazılı ve sözlü sınav sonucu itirazına ilişkin hususlar sınav sonuçlarının yayınlandığı tarihte adayların erişimine açılacak.

KAÇ PUAN ALMAK GEREKİYOR?

Sınavda; Avukat, Mimar, Mühendis, PTT Uzman Yardımcısı ile Tekniker pozisyonlarına başvuranlardan yazılı ve sözlü sınav sonucunda 70 puan ve üstü alanlar; Gişe ve Büro Görevlisi (Sigortacılık), Gişe ve Büro Görevlisi (Bankacılık), Gişe ve Büro Görevlisi (Pazarlama), Gişe ve Büro Görevlisi (Lojistik), Gişe ve Büro Görevlisi, Gişe ve Büro Görevlisi (PTT'de çalışan firma elemanı), Postacı, Postacı (PTT'de çalışan firma elemanı) pozisyonlarına başvuranlardan yazılı sınav sonucunda 60 puan ve üstü alanlar başarılı sayılacak.

PTT Nedir?

PTT, Posta ve Telgraf Teşkilatı kurumunun baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. 23 Ekim 1840 tarihinde kurulan kuruluş postacılık, bankacılık, lojistik gibi alanlarda uzun süredir hizmet vermektedir. Kurum Tanzimat Fermanı yayınlandıktan sonra Osmanlı Devletine hizmet etmek, habeleşme ihtiyacını gidermek amacı ile kurulmuştur. İlk PTT şubesi İstanbul'da Yeni Camii avlusunda açılmıştır. Ayrıca kurumun ilk personelleri Süleyman Ağa ve Sofyalı Ağyazar'dır. Ayrıca belirtilmelidir ki Mayıs 2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen tasarı ile Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi PTT AŞ olmuştur. PTT Başbakanlığa bağlıdır.

PTT Ne İş Yapar? Hizmet Alanı Nedir?

PTT pek çok konuda hizmet veren bir kurumdur. Mektup ve posta gönderimi, taahhütlü gönderiler gibi pek çok türde gönderi teslimi yapmaktadır. Tebligat işlemleri, telgraf, havale işlemleri, hesap işlemleri, efektif işlemler, fatura ödemeleri, vergi ve ceza ödemeleri gibi pek çok işlem yapabilmektedir. Ayrıca maaş ve yardım ödemeleri, yurtiçi ve yurt dışı kargo işlemleri gibi önemli hizmetler vermektedir.

PTT Personel Alımı İçin Başvuru Şartları Nelerdir?

PTT'nin 2500 kişilik personel alımına başvuruda bulunmak isteyen adaylarda aranan genel şartlar şu şekildedir:

Adayların, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir.

Adayların 35 yaşını tamamlamamış olması gerekmektedir.

Adayların kamu haklarından mahrum kalmamış olması gerekmektedir.

Erkek adayların askerlik hizmetini tamamlamış olması gerekmektedir.

Adayların görev yapmalarını engelleyecek hiçbir engeli hastalığı bulunmaması gerekmektedir.

Adayların 2016 yılı içerisnde KPSS'ye girmiş olması gerekmektedir.

Adayların hiçbir sosyal güvenlik kurmundan emekli olmamış olması gerekmektedir.

Adayların daha önce çalıştığı kurumdan atılmaması gerekmektedir.

PTT HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU ÇALIŞMA SAATLERİ NELERDİR?

PTT çalışma saatleri, il ve ilçe merkezine bağlı olarak farklılıklar arz edebilmektedir. Öyle ki bazı merkezlerde cumartesi ve pazar günleri haricinde resmi tatillerde dahi çalışabilme durumu söz konusu olmaktadır.

PTT şubeleri sabah 8.30’dan 12.30’a kadar açıktır. 1 saatlik verilen öğle arasının sonrasında saat 13.30 ve 17.30 saatleri arasında hizmet sunmaktadır. Bu doğrultuda, PTT açılış saati 8:30, PTT kapanış saati ise 17:30'dur.

Merkez PTT şubeleri haricinde Cumartesi günü tüm PTT şubeleri kapalıdır. Cumartesi günü yalnızca belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar faaliyet göstermektedir.

PTT, yaz aylarında hafta içi her gün 08.30 ve 12.30 - 13.30 ve 17.00 saatleri arasında çalışmaktadır. PTT kış aylarında ise 08.30 ve 12.30 - 13.30 ve 16.30 saatleri arasında hizmet vermektedir. PTT açılış ve kapanış saatleri bağlı bulunulan il ve ilçenin durumuna göre farklılıklar arz edebilmektedir. (Bazı PTT merkezlerinin çalışma saatleri 08.30 ve 17.30 şeklinde olabilmektedir.)

PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NEREDE?

PTT Genel Müdürlüğü, Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi No:2 06101 Ulus / ANKARA adresinde yer almaktadır.

Aynı zamanda 444 1 788 numaralı telefonla ve info@ptt.gov.tr adresinden iletişime geçebilirsiniz.