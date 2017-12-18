Ramazan Bayramı 2018 ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı tarihi ne zaman kaç gün sürecek?

Ramazan Bayramı 2018 ne zaman? 2018 Bayram tatili ne zaman? İşte 2018 resmi tatilleri haberimizde yer alıyor. Milyonlarca vatandaş tatil günlerini merakla araştırıyor. Ramazan Bayramı’nı dolu dolu geçirmek isteyen vatandaşlarımız için tatil günlerini sizler için derledik. Uzmanların Ramazan Bayramı yemekleri için yorumları nasıl oldu? 2018 yılına sayılı günler kaldı. Peki Kurban bayramı ne zaman? 2017 yılındaki Kurban Bayramı 30 Ağustos ile birleştiği için 11 gün tatil yapma şansı bulan çalışan kesim, 2018'de de Kurban Bayramı'nda uzun bir tatil yapma şansına sahip olabilecek. Kurban Bayramı'nın arefesi 20 Ağustos Pazartesi gününe denk geliyor. Takip eden Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma ise resmi tatil. Dolayısıyla bu sene Kurban Bayramı'nda yine 9 günlük bir tatil olacağı görünüyor. Tatil planları yapan vatandaşlarımız için resmi tatil günleri 2018 tarihlerini sizler için hazırladık. Akraba ve aile ziyaretlerini gerçekleştirmek isteyen adaylarımız için son dakika resmi tatiller haberimizde yer alıyor. İşte Ramazan Bayramı 2018 ne zaman? 2018 Bayram tatili ne zaman? Sorularının yanıtları sizlerle…

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ 2018 NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı tatili 15 Haziran 2018 Cuma günü başlayacak.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ

2017 yılındaki Kurban Bayramı 30 Ağustos ile birleştiği için 11 gün tatil yapma şansı bulan çalışan kesim, 2018'de de Kurban Bayramı'nda uzun bir tatil yapma şansına sahip olabilecek. Kurban Bayramı'nın arefesi 20 Ağustos Pazartesi gününe denk geliyor. Takip eden Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma ise resmi tatil. Dolayısıyla bu sene Kurban Bayramı'nda yine 9 günlük bir tatil gözüküyor.

2018 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

1 Ocak Yılbaşı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi

15 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün

16 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün

17 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün

20 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi

21 Ağustos Kurban Bayramı 1.gün

22 Ağustos Kurban Bayramı 2.gün

23 Ağustos Kurban Bayramı 3.gün

24 Ağustos Kurban Bayramı 4.gün

30 Ağustos Zafer Bayramı

28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

31 Aralık Yılbaşı gecesi

Not: Arifeler öğleden sonra tatildir.

Bayramda Bağırsaklara Dikkat

Bayramda yanlış beslenmenin mide ve bağırsaklarda sorunlara yol açabildiği belirten Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç, “Fazla şeker tüketimi nedeniyle de ciddi sağlık problemleri oluşabiliyor" dedi.

Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç bayramda sağlıklı beslenme ile ilgili önemli uyarılarda bulundu. Pınar Kural Enç, “Bilindiği gibi ramazan bayramında özellikle şekerli besinler,hamur işleri ve tatlılar tüketilmektedir.Bu da kilo alımına sebep olmaktadır.Ama bundan da önemlisi gaz sıkıntıları,şişkinlik,hazımsızlık,mide bulantıları,baş ağrıları,tansiyon problemleri ve şeker komaları gibi sorunları doğurabilmektedir. Bu nedenle bayramda beslenmeye dikkat etmeliyiz ve sağlığımızı korumalıyız" diye konuştu.

Bayramda tatlı ve hamur işleri tüketimi daha fazla olmaktadır. Fakat bunun aksine meyve, sebze tüketimleri azalmaktadır. Buna bağlı olarak yetersiz miktarlarda alınan posa bağırsakların düzensiz şekilde çalışmasına da neden olabilmekte, kişileri sağlık açısından sıkıntıya sokabilmektedir. Bu nedenle posalı ve lifli gıdaların tüketilmesi büyük önem taşır.Posalı gıda tüketimi hem bağırsakları rahatlatır hem de kan şekerini daha yavaş yükseltirler ve tokluk hissi oluşturarak, aşırı yeme isteğini de azaltır.Bunun için gün içerisinde mutlaka birkaç porsiyon meyve tüketmeye gayret edilmeli, sebzelerin ana öğünlerde mutlaka yer almasına önem verilmelidir. Günlük sıvı tüketimi de 1,5-2 litre düzeyinde tutmalıdır.

Ramazanda oruç nedeniyle vücudumuzun metabolizma hızı yavaşlar.Bu nedenle oruç bitiminden sonra hazmı zor ve büyük porsiyonlardan oluşan bir beslenmeden uzak durmalıyız.Bu hem hızlıca kilo almamıza hem de sağlığımızın bozulmasına neden olabilir.Oruç sonrası daha çok sıvı yemekler, kurubaklagiller, sebze yemekleri,meyve ve bol bol su tüketmelisiniz. Unutmayın bayramda fazla ve dengesiz beslenmeden en çok kalp ve damarlarımız,pankreasımız,midemiz ve bağırsaklarımız etkilenir.Organlarımız zarar görürse,sağlığımızda elimizden gider. Tatlı bir bayramı tatsız bitirmeyin".

SAĞLIĞA DOST YİYECEKLERİ SEÇİN

Pınar Kural Enç, Bayramda şekerli besinler, yağlı hamur işleri,hamurlu ve şerbetli tatlılar,çikolatalar, pastalar yerine sütlü tatlıları ya da meyvelerin tercih edilmesini önererek, “Çünkü hamur ve şeker ikilisi hem kilo alımlarına sebep olur hem de kan şekerini olumsuz yönde etkiler.Özellikle şeker hastaları bu besinleri tükettikten sonra kan şekerlerinde meydana gelen hızlı yükselme bir çok sağlık problemlerine neden olabilir.Bu olumsuzluklara zemin hazırlamamak için yapacağınız ikramlar konusunda dikkatli olmalısınız" dedi.

TATLI VE İÇECEK SEÇİMİNİ DOĞRU YAPIN

Pınar Kural Enç, daha sonra şunları söyledi: “Bayramda içecek ikramınızda asitli ve şekerli içecekler yerine su, maden suyu,taze sıkılmış meyve suyu ya da bitki çaylarını seçin.Çünkü asitli ve şekerli içecekler kan şekerini hızla yükseltir ve aynı zamanda fazla kalori içerir.Tatlı ikramı için de hamurlu ve bol şerbetli, ağır tatlılar yerine sütlü tatlıları ya da meyve tatlılarını tercih edin.Bu durumda hem kendi sağlığınızı hem de misafirlerinizin sağlığınızı tehlikeye atmamış olacaksınız.Ve emin olun ki bu ikram misafirlerinizin de hoşuna gidecektir.

Ramazan Bayramı'nın Arapçası

Ramazan Bayramı Arapça'da "eid ul-fitr" anlamına gelir. Tam Türkçesi "iftar bayramı" demektir. Yani Arap ülkelerinde Ramazan Bayramı aslında İftar Bayramı olarak kutlanır. Bunun sebebi de 30 gün boyunca tutulan oruçlar için son kez iftar yapacak olmalarıdır.

Fakat seneler geçtikçe İftar Bayramı, Şükür bayramına dönüştüğü için Türkçe'ye de "şeker" olarak geçmiş. Dolayısıyla da Şeker Bayramı olarak kutlanmaya başlamış.

Osmanlı Etkisi

Ramazan Bayramı'na neden Şeker Bayramı denir sorusuna bir başka cevap ise Osmanlı Dönemi'nden geliyor.

Osmanlı döneminde, Ramazan'ın ilk 15 gününden sonra askerlere tepsilerce tatlı gönderilirdi. Böylece Ramazan Bayramlarında halk da tatlılar yapmaya başladı, çocuklar bayram harçlıklarıyla şeker almaya gitti, hatta çocuklara para yerine şeker dağıtılmaya başladı. Böylelikle bir gelenek haline gelen Ramazan Bayramı'nda şeker alıp verme, zamanla Ramazan Bayramı'na ismini vermiş oldu.

Kısacası Ramazan Bayramı'na Şeker Bayramı denmesinin nedeni tamamen etkileşimden ve geleneklerden kaynaklanıyor.