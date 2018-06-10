Son Dakika Haberleri 10

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Ramazan Bayramı öncesi, 10 numara yağ operasyonu

Adana'da Ramazan Bayramı öncesi polis tarafından yapılan operasyonrda, şehirler arası otobüslerde ve kamyonlarda kullanılacağı iddia edilen 9 bin litre 10 numara yağ ele geçirildi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesi'nde Ramazan Bayramı öncesi, şehirler arası otobüslerde ve kamyonlara 10 numara yağ satıldığı ihbarını aldı. Belirlenen adrese baskın yapan ekipler, variller içinde 9 bin litre 10 numara yağ ele geçirdi. Araç motorlarına son derece zararlı olan ve her yıl meydana gelen yangınlarda çok sayıda vatandaşın yaşamını yitirmesine neden olan yağ imha edildi. Olayla ilgili 2 zanlı da gözaltına alındı. Başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kandil Dağı´nı böyle görüntüledi

Kandil Dağı´nı böyle görüntüledi

Jaguar timsahı tek hamlede bakın nasıl avladı

Jaguar timsahı tek hamlede bakın nasıl avladı

Sahile vuran yaratık şoke etti

Sahile vuran yaratık şoke etti

Tam bir şifa kaynağı

Tam bir şifa kaynağı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA