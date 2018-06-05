Ramazan Bayramı tatili bu yıl kaç gün olacak? 2018 Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'na çok az bir süre kala vatandaşlar Ramazan Bayramı'nda kaç gün tatil olduğunu merak ediyorlar. Bu yıl da geçtiğimiz yıllar gibi 9 gün tatil olacak mı sorusu merakla cevap arıyordu. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Ramazan Bayramında idari izin kararı alınmadığını açıkladı. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısı devam ederken gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Ramazan Bayramı'na çok az bir zaman kaldığına işaret eden Bozdağ, "Ramazan Bayramı nedeniyle idari tatil verme durumu söz konusu değil. Çünkü Ramazan Bayramı cuma gününe, hafta sonuna denk geliyor. Bu nedenle Bakanlar Kurulu idari bir tatil kararı alma gereği duymamıştır." dedi. İşte 2018 Ramazan Bayramı tatili ile ilgili yapılan son açıklama







Ramazan Bayramı'na çok az bir zaman kaldığına işaret eden Bozdağ, "Ramazan Bayramı nedeniyle idari tatil verme durumu söz konusu değil. Çünkü Ramazan Bayramı cuma gününe, hafta sonuna denk geliyor. Bu nedenle Bakanlar Kurulu idari bir tatil kararı alma gereği duymamıştır." dedi.



Ramazan Bayramı, bayram namazı Türkiye'nin dört bir köşesinde ihya edilmeye başlanacak. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı bilgilere göre bu yıl Ramazan Bayramı, haziran ayının ortalarına denk gelecek. Peki, hafta sonuna gelmesi nedeniyle kısa sürecek olan Ramazan Bayramı ne zaman başlayacak? İşte, bayram namazı saatleri hakkında Diyanet'in açıkladığı resmi bilgiler



RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN VE KAÇ GÜN?



Her yıl tarih bazında biraz daha geriye gelen Ramazan Bayramı, bu yıl haziran ayında kutlanacak. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı tarih bilgilerine göre Ramazan Bayramı, bu yıl mübarek ayın son orucunun 14 Haziran Perşembe günü tutulmasıyla birlikte aynı gün arefe günüyle başlayacak.



Ramazan Bayramı'nın ilk günü ise 15 Haziran Cuma günü olacak. Arefe günüyle birlikte toplam üç buçuk gün sürecek olan Ramazan Bayramı, 17 Haziran Pazar günü sona erecek. İşte, bayramın takvim bilgileri;



- 14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi (Perşembe günü) resmi tatil



- 15 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün (Cuma günü) resmi tatil



- 16 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün (Cumartesi günü)



- 17 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün (Pazar günü)



BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Kendilerine Cuma namazı farz olan kimselere, Ramazan ve Kurban bayramı namazları vâcibdir. Cuma namazı için lâzım olan bütün şartlar, Bayram namazları için de lâzımdır. Şu kadar var ki, bayram için hutbe sünnettir ve namazdan sonradır. Hutbe okunmasa da Bayram namazı sahihtir. Fakat sünnet terkedilmiş olur.

Niyet ettim vacib olan bayram namazını kılmaya, uydum imama" diye niyet ederler. İmam da namazı kıldırmaya niyet eder. Allahü Ekber diyerek tekbir alır ve namaza durur. Cemaat da tekbir alarak namaza durur. Bu iftitah tekbiridir. Ve her namazda vardır.

İftitah tekbirleri alındıktan sonra herkes içinden Sübhaneke`yi okur. Sonra imam biraz fasıla ile, birbiri ardısıra ellerini kulaklarına kaldırıp açıktan üç kere tekbir alır. Cemaat de öyle yapar. Birinci ve ikinci tekbirlerde eller yanlara salınır. üçüncü tekbirden sonra göbeğin altına bağlanır. Bu tekbirlere zevaid tekbirleri denir. Zevaid tekbirleri vacibtir.

Bundan sonra imam içinden Euzü - Besmele çeker. Açıktan Fatiha ve sure okur. Sonra rüku` ve secdeye gidilir. İkinci rek`ata kalkılır.

İkinci rek`atta imam içinden Besmele çekerek yine Fatiha ve sure`yi açıktan okur. Sure bitince birinci rek`atta olduğu gibi eller kulaklara götürülerek üç kere tekbir alınır. Bunlara da zevaid tekbirleri denir. üçüncü tekbirden sonra eller bağlanmadan tekrar Allahü Ekber denilerek rüku`a gidilir. Bu dördüncü tekbir, rüku`a eğilirken söylenen tekbirdir. Rüku`dan sonra secde yapılır. Tehıyyat, salavat ve dualar okunarak selam verilir. Böylece bayram namazı kılınmış olur.

Namazdan sonra imam minbere çıkarak oturmaksızın bayram hutbesine başlar. Aynen Cuma hutbesinde olduğu gibi iki hutbe okur. Ancak bayram hutbelerine tekbir ile başlanır. Cemaat da bu tekbirlere hafifçe iştirak eder.

BAYRAMDA EDİLECEK DUALAR NELERDİR?

Sevgili Peygamberimiz bayram günlerinde şu duayı çok okuyanın kalbinin ölmeyeceğini haber vermiştir;

“Yâ Hayyû, yâ kayyûm, yâ bedia’s-semavati ve’l-ardı, yâ ze’l-celâli ve’l-ikram.”

“Ey Hayy ve Kayyûm olan Rabbimiz, ey semâvat ve arzın bedi’i, ey Celâl ve Kerem sahibi. Beni sen koru, sen istikamette daim eyle. Kötülük ve günahlardan muhafaza et, sırat-ı müstakimde dâim ve sabit eyle.”

Bayram günleri bayram tebrikleri için musafaha ederken önce davranan biri diğerine şöyle duâ eder:

“Tekabbellahü minnâ ve minküm.” Allah sizden ve bizden kabûl buyursun.”

Muhatab olan da buna “amin” demekle karşılık vereceği gibi.

“Gaferallâhü lenâ ve leküm” diye de cevap verebilir..” Allah bizi de, sizi de mağfiret buyursun demektir.

Arefe ve Bayram Gecelerinde Okunacak Dualar

Arefe ve bayram geceleri mümkünse;

Tesbih namazı kılınmalıdır.

Hatmi Enbiya yapılmalıdır.

İstiğfar hatmi(1001) yapılmalıdır.”Estağfirullahe’l-azim ve etübü ileyk”