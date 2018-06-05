Ray temizleme sırasında sıçrayan kıvılcımlar ilgi çekti

Ankara'dan başlayıp Siirt'in Kurtalan ilçesinde son bulan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ, Kurtalan Ekspresi demiryolu güzergahında stabilizatör aracıyla temizleme çalışması yaptı.

Çalışmalar sırasında sıçrayan kıvılcımların oluşturduğu görüntü, vatandaşın dikkatini çekti. Bazı vatandaşlar o anları cep telefonları ile görüntüledi.