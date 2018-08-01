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Rayların üzerinde alkol alırken, tren çarptı

Adana'da rayların üzerinde alkol alırken trenin çarptığı Mustafa Özkaya (44), ağır yaralandı.

  • DHA
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Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki hemzemin geçit yakınlarında, rayların üzerine oturup alkol aldığı öne sürülen Mustafa Özkaya'ya, Ceyhan yönüne giden 18 vagonlu yük treni çarptı. Makinist treni durdururken, başından ağır yaralanan Özkaya, çağırılan ambulansla Yüreğir Başkent Hastanesi'ne kaldırdı. Bilinci kapalı olduğu belirtilen Özkaya'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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