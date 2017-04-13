Referandum oy verme saat kaçta başlayacak kaçta bitecek? YSK son dakika duyurusu

Referandum oy kullanma saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? 16 Nisan 2017 Referandumunda oy kullanacak vatandaşlar oy kullanma saatlerinin hangi illerde kaçta başlayıp, kaçta bittiğini araştırıyor. Yüksek Seçim Kurulunun açıklamasına göre, Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması kapsamında, 16 Nisan’da yurt içinde 55 milyon 319 bin 222 seçmen, 167 bin 140 sandıkta oy kullanacak. Katılımın yüksek olması beklenen Referandum için oy verme işlem saatlerine haber detayımızdan bakabilirsiniz.

REFERANDUM OY KULLANMA SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR?

2017 Anayasa değişikliği referandumunda oy verme işlemi belirtilen doğu illerinde 07.00 ile 16.00 saatleri arasında kullanılacak. Bu iller şunlar; Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis.

Diğer illerde oy kullanma saatleri 08.00-17.00 olacak.

Oy kullanmanın bitiş saatine gelindiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sırayla oylarını kullanabilecek.

NEREDE OY KULLANACAĞIM? SANDIK SORGULAMA EKRANI

Referandumda oy kullanacaklar ysk.gov.tr üzerinden seçmen listesi sorgulama yapabilecek. http://www.ysk.gov.tr adresine giren vatandaşlar açılan sayfada ‘Nerede Oy Kullanacağım’ linkini tıklayarak, Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl, T.C. Kimlik Numarası, Nüfusa Kayıtlı Olduğu Sıra No bilgilerini girerek nerede oy kullanacağını öğrenebilecek. Seçmen listesi sorgulama yapmak için aşağıdaki linki tıklayınız.

E-DEVLET ÜZERİNDEN SEÇMEN SORGULAMA

Seçmen sorgulama işlemini e-Devlet üzerinden de yapabilirsiniz. e-Devlet Kapısından sorgulama yapmak için, www.turkiye.gov.tr adresine giriş yapın. (e-Devlet mobil uygulama kullanıyorsanız uygulamaya giriş yaparak işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.) Sayfanın sağ üst köşesinde bulanan Sisteme Giriş’e tıklayın. T.C. Kimlik No ve e-Devlet Şifresi ile sisteme giriş yapın. Girdikten sonra e-Hizmetler bölümünden Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığını bulun. Burada aynı ysk.gov.tr’deki gibi seçmen listesi sorgulama yapabilirsiniz.

SEÇİM YASAKLARI

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) hazırladığı seçim takvimi kapsamında, 16 Nisan’da yapılacak halk oylaması için propaganda serbestliği ve bir kısım seçim yasakları 9 Nisan’da başladı.

Buna göre, propaganda serbestliği, oy verme gününden önceki gün saat 18.00’de sona erecek. Siyasi partiler, radyo ve televizyon kanalları ile yazılı, sözlü ve görsel basında yapacakları propagandalarda, Türkçenin yanı sıra farklı dil ve lehçeler de kullanabilecek.

Oy verme gününden önceki 24 saate kadar siyasi partiler radyo ve televizyonlarda birlikte veya ayrı ayrı açık oturum, röportaj ve panel gibi programlara katılarak görüşlerini açıklayabilecek. Siyasi partilerin açık veya kapalı yer toplantılarına ilişkin radyo ve televizyonlarda canlı yayın yapılabilecek. Halk oylaması sürecinde, özel tanıtıcı programlar (Ulusa Sesleniş, Millete Hizmet Yolunda ve benzeri konuşmalar) banttan veya canlı yayınlanamayacak.

Siyasi partiler, propaganda süresinin sona ermesine kadar, yazılı basında ilan ve reklam yoluyla veya internet sitesi açarak sözlü, yazılı veya görüntülü propaganda yapabilecek. Vatandaşların, elektronik posta adreslerine, taşınabilir veya sabit telefonlarına sesli, görüntülü veya yazılı mesaj gönderilemeyecek. Ancak siyasi partiler kendi üyelerine sesli, görüntülü veya yazılı mesajları her zaman gönderebilecek.

Oy verme gününden önceki 10 günlük sürede yazılı, sözlü ve görsel basın ve yayın araçları ile kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler, bilgi ve iletişim telefonları yoluyla mini referandum gibi adlarla vatandaşın oyunu etkileyecek biçimde yayın ve herhangi bir surette dağıtım yapılamayacak. Bu sürenin dışında yapılacak yayınların, tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerine uygun olması, kamuoyu araştırmaları ve anketlerin yayınlanması sırasında,araştırmanın hangi kuruluş tarafından yapıldığı, denek sayısı ve araştırmanın kim tarafındanfinanse edildiğinin açıklanması zorunlu olacak.