Rizeli Hamdu Sena Rekor beğeni almıştı! Sırrı ortaya çıktı
Rizeli Hamdu Sena, hayvan sevgisiyle örnek oldu. Rize’de, yeni doğum yapmış keçiyi sırtına alan, yavrusunu da çoban köpeğinin sırtına bağladığı okul çantasına koyan kızın fotoğrafı, sosyal medyayı salladı.
Rize’de, yeni doğum yapmış keçiyi sırtına alan, yavrusunu da çoban köpeğinin sırtına bağladığı okul çantasına koyan kızın karla kaplı dik yolda evine ulaşmaya çalışırken çekilen fotoğrafı, sosyal medyada paylaşım ve beğeni rekoru kırdı.
KEÇİ DOĞUM YAPINCA...
İlginç olay, İkizdere İlçesi’ne 10 kilometre uzaklıktaki Yağcılar Köyü’nde hayvancılıkla geçimini sağlayan Atilla Bilgin’in ilköğretim 5’inci sınıf öğrencisi 11 yaşındaki kızı Hamdu Sena Bilgin'in keçileri barınaktan çıkarmasıyla başladı. Evden uzaklaşırken keçilerden biri doğum yapmaya başlayınca koşarak eve dönen Hamdu Sena Bilgin, okul çantasını aldıktan sonra doğum yapan keçinin yanına geldi. Keçiyi sırtına alan, yavrusunu da Tomi adındaki çoban köpeğinin sırtına bağladığı okul çantasın koyan küçük kız, karla kaplı dik yolda evine doğru yürümeye başladı. Bu sırada 15 yaşındaki Ali Rahman da, gördüğü kız kardeşinin fotoğrafını çekti. Fotoğraf, sosyal medyada paylaşım ve beğeni rekoru kırdı.
Evlerinden okul çantalarını ve "Tomi" adını verdikleri köpeklerini yanlarına alan Hamdu Sena ve Ali Rahman, doğum yapan keçinin yanına döndü.
Doğum yapan keçiyi sırtındaki çantaya, yavrusunu ise köpeğinin sırtına bağladığı okul çantasına koyan Hamdu Sena, karla kaplı dik yolda yürüyerek hayvanları barınağa ulaştırdı.
Ali Rahman Bilgin, cep telefonuyla çektiği kardeşi ve keçilerin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
Kısa sürede sosyal medyada yayılan fotoğraf, paylaşım ve beğeni rekoru kırdı.
"Bu olayı ölümsüzleştirmek için fotoğraf çektim"
Ali Rahman Bilgin, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın yaşandığı gün kardeşi ile keçileri dışarıya çıkardığını anlattı.
Dışarıda çok fazla kar olduğunu dile getiren Bilgin, keçinin doğumunun evden uzaklaştıkları sırada başladığını söyledi.
Doğum sonrası keçi ile yavrusunu alarak barınağa doğru ilerlediklerini dile getiren Bilgin, "O esnada bu olayı ölümsüzleştirmek için fotoğraf çektim ve sosyal medyada paylaştım." dedi.
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