Rezidans eroin deposu çıktı: 250 kilo eroin ele geçirildi.

İstanbul Narkotik ekiplerince yapılan çalışmada Van’dan İstanbul’a getirilip buradan yurt dışına çıkarılması planlanan 250 kilo eroin ele geçirildi.

Araçla getirilip rezidans bir dairede depolanan eroinle ilgili 1 şüpheli yakalanıp gözaltına alınırken polisin konuyla ilgili çalışması devam ediyor

(Milliyet)