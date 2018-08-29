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Rezidans eroin deposu çıktı: 250 kilo eroin ele geçirildi.

Van’dan İstanbul’a araçla getirilip rezidans bir dairede depolanan 250 kilo eroin ele geçirildi.

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İstanbul Narkotik ekiplerince yapılan çalışmada Van’dan İstanbul’a getirilip buradan yurt dışına çıkarılması planlanan 250 kilo eroin ele geçirildi.
 
Araçla getirilip rezidans bir dairede depolanan eroinle ilgili 1 şüpheli yakalanıp gözaltına alınırken polisin konuyla ilgili çalışması devam ediyor
 
(Milliyet)

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