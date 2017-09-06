Rize için kuvvetli yağış ve heyelan uyarısı

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Artvin'in kuzey ilçeleriyle Rize çevrelerinde, bu akşam saatlerinden yarın öğle saatlerine kadar çok kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, çok kuvvetli olması yağış beklenen yağış nedeniyle ani sel, su baskını, heyelan ve yıldırım gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunularak, şöyle denildi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; bu akşam saatlerinden, yarın öğle saatlerine kadar Artvin'in kuzey ilçelerinde (Hopa, Arhavi, Kemalpaşa, Borçka, Murgul) kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 mm) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Yapılan son değerlendirmelere göre; bu akşam saatlerinden, yarın öğle saatlerine kadar Rize çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 mm) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."