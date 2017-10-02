Rize'de büyük risk! Çok sayıda ev boşaltıldı
Güneysu ilçesinde etkili olan yağışlar sonrasında ilçeye bağlı Başköy’de heyelan riski nedeniyle 20 ev boşaltıldı. Çayeli-Kaptanpaşa karayolu tekrar ulaşıma kapandı.
Rize’de 5 gündür aralıklarla yağan şiddetli yağışlar etkili olmaya devam ediyor.
Güneysu ilçesinde bir çok dere taşarken, yağışlar özellikle ilçeye bağlı Başköy’de heyelanlara neden oldu. Başköy’de 20 ev heyelanda yıkılma tehlikesine karşı boşaltılırken, 20 aile yakınlarının evlerine taşındı. Yağışlar sonucu kapanan ve dün kontrollü olarak ulaşıma açılan Çayeli-Kaptanpaşa yolu bugün tekrar ulaşıma kapandı. Yolun bazı bölümleri yükselen dere sularıyla örtüldü. Şiddetli yağışların Çamlıhemşin ilçesi ile merkeze bağlı Çaykent ve Muradiye beldelerinde de etkili olduğu belirtiliyor.
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