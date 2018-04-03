Rize'de kamyonetin bariyerlere çarparak devrilmesi sonucu bir kişi öldü
Rize'de kamyonetin bariyerlere çarparak devrilmesi sonucu sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
- AA
Rize'de Erkan Özmısır (40) yönetimindeki 61 LL 384 plakalı kamyonet, Karadeniz Sahil Yolu Gündoğdu mevkisinde bariyerlere çarptı.
Kamyonetin devrilmesi sonucu araçta sıkışan Özmısır, itfaiyesi ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Özmısır, 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerindeki müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Kaza nedeniyle yaklaşık bir saat trafiğe kapatılan Karadeniz Sahil Yolu'nun Rize yönü kamyonetin kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
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