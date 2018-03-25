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Rize'de kestikleri ağacın altında kalan amca ile yeğeni yaralandı

Rize’de meydana gelen olayda kestikleri ağacın altında kalan amca ile yeğeni yaralandı.

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Edinilen Bilgiye göre, merkeze bağlı Küçükçayır köyünde 74 yaşındaki Asım Kork  ve 27 yaşındaki yeğeni Salih Kork'un kestiği ağaç üzerlerine devrildi. Olayı gören vatandaşların jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine bilgi vermesi üzerine gelen ekipler, Asım ve Salih Kork’a ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. İlk müdahalenin ardından yaralılar Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 74 yaşındaki Asım Kork'un durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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