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Rize'de taşkın koruma bentleri üzerinde tehlikeli selfie

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Fırtına deresinde Devlet Su İşleri'nce (DSİ) inşa edilen taşkın koruma bentleri üzerine çıkan ziyaretçiler, tehlikeye aldırış etmeden fotoğraf çektirip, selfie yapıyor.

  • DHA
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Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından korumaya alınması gereken 200 ekolojik vadi arasında gösterilen Çamlıhemşin ile Ardeşen ilçeleri arasındaki Fırtına Vadisi'nde, yerli- yabancı ziyaretçiler ağırlanıyor.
Vadide akan Fırtına deresi de ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği yerler arasında bulunuyor. DSİ tarafından Fırtına deresi üzerinde taşkın koruma bentleri inşa edildi. Taşkınları önleyen bentlerin üzerine çıkan ziyaretçiler ise tehlikeye aldırış etmeden fotoğraf çektirip, selfie yapıyor.
 
Bent üzerinden akan dere içinde yürüyüş yapanlar, kaygan zeminde düşmemek için güçlükle ayakta durabiliyor. Bazı kişiler, çocukları bile dereye sokarak, bent üzerinde yürütüyor. Akıntının içinde, 3 metre yüksekliğindeki bentte yürüyenler, fotoğraf çektirdikten sonra kıyıya çıkıyor. Fırtına Vadisi'ndeki işletmeciler ise bentlerin üzerinde yürümenin tehlike oluşturduğunu belirterek, önlem alınmasını istedi.
 

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