Rize'de uyuşturucu ve silah operasyonu: 10 gözaltı Rize'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu maddenin yanı sıra silah yapımında kullanılan malzemeler ele geçirilirken, 10 kişi gözaltına alındı.