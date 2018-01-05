Ruhi Kılıçkıran kimdir kaç yaşında şehit oldu Ülkücü davanın ilk şehidi Ruhi Kılıçkıran neden öldürüldü

Ülkücü davanın ilk şehidi Ruhi Kılıçkıran'ı kaybedeli tam 50 sene oldu. 1946 yılında Adana'nın Osmaniye İlçesinde doğan Ruhi Kılıçkıran ülkücü hareketin ilk şehidi. Ülkücü Ruhi Kılıçkıran kimdir, nasıl şehit oldu? 22 yaşında şehit olan Ruhi Kılıçkıran'ı kim ya da kimler şehit etti? Ruhi Kılıçkıran ne zaman şehit oldu? İşte Şehadeti 5 Ocak 1968 günü gerçekleşen Ruhi Kılıçkıran hakkında merak edilenler...

RUHİ KILIÇKIRAN KİMDİR?



Ruhi Kılıçkıran, 1946 yılında Adana'nın Osmaniye İlçesinin Rızaiye Mahallesi'nde doğdu. Ankara İlahiyat Fakültesi'nde eğitim görüyordu. Çok küçük yaşlarda babasını kaybeden Kılıçkıran, ağabeyi Hüseyin'le beraber hayat mücadelesi veriyordu. Henüz ilkokulda iken tatillerde simit satarak ailesine katkıda bulunmaya çalışıyordu.



Şehadeti 5 Ocak 1968 günü, iftardan sonra Site Yurdu kantinine gelerek kasıtlı bir tartışma çıkaran hain eller tarafından kurşunlanarak şehit edildi. Türk-İslâm davası için verilen ilk ülkücü şehit olan Ruhi KILIÇKIRAN 'ın naaşı Osmaniye'ye getirildi ve anlamlı bir törenle toprağa verildi.



RUHİ KILIÇKIRAN'IN AİLESİNE YAZDIĞI MEKTUPTAN...



1967 yılının Kurban Bayramı'nda gönderdiği fotoğrafın arkasına şöyle bir not düşmüştü: "bensiz geçen Kurban Bayramınızı kutlar ellerinizden saygıyla öperim..." Kılıçkıran'ın bayram günü ile ilgili hatıralarını yazdığı not defterine Arif Nihat Asya'nın şu beytini yazmıştı: "Bayram dedi; ben mutluların bayramıyım! Toplum dedi; mutsuz kişiler toplamıyım..."