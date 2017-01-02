Rus kadın İslamiyet'i seçti

Alanya’da Müslüman olmak amacıyla Yeni Camii İmamı Derya İnce’ye gelen 30 yaşındaki Marina Seppa için tören düzenlendi.

"İSLAMİYET İLE GÜZELLİKLERİ GÖRDÜM"

Kelime-i Şahadet getirerek Müslüman olan genç kadın, Elif adını aldı. Seppa, İslamiyet’i seçtiği için mutlu olduğunu söyledi. İslamiyet’i seçme fikrinin kendisinde 10 yıldır olduğunu ifade eden Seppa, "İslamiyet ile güzellikleri gördüm, ayrımlık olmayan halleri gördüm. İnsanların birbirlerini birleştiriciliğini gördüm. İslam dini bana daha yakın düşündüm ve tercih ettim" dedi.