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Rus kozmonot Aleksandr Lazutkin, Kapadokya'yı gezdi

Uzay istasyonu 'Mir'de 6 ay kalan Rus kozmonot Aleksandr Lazutkin (61), eşi Lyudmila Vladimirovna Gorodnizkaya ile birlikte Kapadokya'yı gezdi.

  • DHA
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'Mir' uzay istasyonunun tecrübeli kozmonotlarından Aleksandr Lazutkin, daha önce uzaydan izlediği Kapadokya bölgesine eşi Eşi Lyudmila Vladimirovna Gorodnizkaya ile beraber geldi. Ürgüp'te bir otelde kalan çift, gezdikleri Kapadokya'yı çok beğendiklerini söyledi. Kapadokya bölgesinin etkileyici olduğunu vurgulayan Lazutkin, "Sanki bir başka gezegene gelmiş gibiyim. Burası uzay yüzeyi gibi. Uzaydan Kapadokya'ya baktım. Buraya gezmeye doyamadım. En kısa sürede bir kez daha gelmek isterim'' diye konuştu. 
 
Rus kozmonot Lazutkin, Kapadokya bölgesinde ilginç gördüğü yerlerin fotoğraflarını da çekti. Yöresel bulgur dövülen taşın üstünde amuda kalkmayı deneyen Lazutkin, "Burada yer çekimi uzaydaki gibi az" diye espri yaptı. 

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