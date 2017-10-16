Rus yapımı el bombası bulundu
Niğde’nin Bor İlçesinde iki bahçenin arasında bulunan yolun kenarında bir adet el bombası bulundu.
Altunhisar ilçesi yolu üzerinde, Bor ilçesi sakinlerinin yaşadığı iki bağ evinin ortasından geçen dar patika yolda oyun oynayan çocuklar bilmedikleri bir cisim görünce ailelerine haber verdiler. Bağ evi sakinleri çocukların bulduğu cismin el bombası olduğunu fark edince hemen polise haber verdiler.
El bombasının bulunduğu bölgeye polis ve bomba imha uzmanı ekipler sevk edildi. Polis ekipleri bombanın olduğu bölgeyi güvenlik çemberine aldı. Bomba imha ekipleri el bombasını yapılan teknik çalışmanın ardından etkisiz hale getirdiler.Rus yapımı olduğu tahmin edilen el bombasının bulunduğu bölgeye nasıl geldiği, kim yada kimler tarafından oraya bırakıldığı ile ilgili polis soruşturma başlattı.
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