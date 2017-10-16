Rüyasında gördüğü meyveden üretince hayatı değişti

Uzun yıllardır başta elma olmak üzere çeşitli meyvelerden yetiştirmesine rağmen istediği geliri elde edememesinin ardından 6 yıl önce rüyasındaki ‘hünnap dik’ sesi üzerine çiftliğindeki meyve ağaçlarını söküp yerine Türkiye’nin en büyük hünnap bahçesini kuran evli ve 4 çocuk sahibi Karan, diktikleri hünnaplardan 2. yılda 12 ton, 3. yılda 35 ton, 4. yılda 50 ton, 5. yılda 70 ton ürün alması sonrası bu yılki hasattan da yaklaşık 100 ton ürün elde etmeyi hedefliyor.

“Gördüğüm rüya ile ticari hayatım tamamen değişti"

Hünnaptan elde ettiği gelirle borçlarını ödeyen Boğaziçi Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu Karan, “Gördüğüm rüya ile ticari hayatım tamamen değişti. Rüyadaki ses bana ‘daha ne duruyorsun. Bütün tarlaların kenarına hünnap dik’ diyordu. Kafamın içinde döndü bu rüya. İnsanlarla istişare ettiğimde dikmemi söylediler. Tanınmadığını söylediler. Halbuki meyvenin ciddi bir geleceği vardı. Bunu da yaşayarak gördük” diye konuştu.

Çinliler ‘süper meyve’ diyor

Hücre yenileyici özelliğiyle bütün vücudu destekleyen hünnap meyvesine Çinlilerin ‘süper meyve’ dediklerini, Amasya’nın hünnap yetiştiriciliği açısından son derece uyumlu iklim koşullarına sahip olduğunu anlatan 49 yaşındaki Karan, hazırlayacağı hünnap paketlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da göndereceğini söyledi.

Hünnabın faydaları

Hünnap pektin, tanen, müsilaj, şeker ve C vitamini ihtiva ediyor. Hünnap, reçel ve sirke yapımının yanı sıra bitkisel ilaç olarak da kullanılıyor. Hünnabın, astım ve solunum sistemi hastalarına çok faydalı olduğu, balgam sökücü ve öksürük kesici özelliği olduğu biliniyor. Kanı temizleyip bağırsakları çalıştıran hünnap, streste vücudun kendini tekrar inşa etmesini hızlandırıyor. Nezle ve soğuk algınlığına karşı direnci artıyor. Şekeri dengeliyor. Zihni ve bedeni yorgunluk, zafiyet, ağrı kaynaklı uykusuzluk durumlarında insana güç veriyor ve ateşi de düşürüyor. Uzmanlar her sabah 3 hünnap yemeyi tavsiye ediyor.