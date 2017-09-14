Saatler geri alınacak mı? Kış saati uygulaması ne zaman başlıyor?

Saatler geri alınacak mı 2017 kış saati uygulaması ne zaman sorularının cevapları ile ilgili yapılan güncel açıklamalar merakla takip ediliyor. Kış saati uygulaması ile ilgili MEB son dakika açıklaması yapıldı. Konu ile ilgili ilk resmi açıklama Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz adına Temel Eğitim Genel Müdürü Dr. Cem Gençoğlu imzasıyla yayınlanan genelgeyle duyuruldu. Genelgenin 4. maddesinde, “2017/2018 eğitim-öğretim yılında kış saati uygulamasına geçilemeyeceğinin göz önünde bulundurulması” uyarısında bulunuldu. Her sene yaz mevsiminden kış mevsimine geçilmesinin ardından kış saati uygulaması yürürlüğe giriyordu. Geçtiğimiz sene enerji tasarrufundan bulunmanın da içinde bulunduğu nedenlerden dolayı kış saati uygulamasına geçilmedi. Kimi vatandaşlar durumu olumlu karşılarken kimileri ise bunu eleştirdi. Kış saati uygulaması ile ilgili MEB son dakika açıklamasına ve yaşanan güncel gelişmelere haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

Genelgede, ayrıca velilerden kayıt ücreti adı altında ücret talep edilmemesi gerektiği hatırlatılarak, isteyen okul yöneticileri hakkında işlem yapılacağı kaydedildi.

MEB'TEN KIŞ SAATİ AÇIKLAMASI

MİLLİ Eğitim Bakanlığı’nın 8 Eylül tarihinde, yeni öğretim yılında okul servislerini ilgilendiren bir genelge yayınladığı ortaya çıktı. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz adına Temel Eğitim Genel Müdürü Dr. Cem Gençoğlu imzasıyla yayınlanan genelgenin 4. maddesinde, “2017/2018 eğitim-öğretim yılında kış saati uygulamasına geçilemeyeceğinin göz önünde bulundurulması” istendi.

Bundan dolayı, “Taşımalı sistem ve özel öğrenci servisiyle taşınan öğrencilerin gün aydınlanmadan yola çıkmalarına müsaade edilmemesi” talimatı verildi. Tüm valiliklere gönderilen genelgede her ilin kendi iklim ve coğrafi koşullarının dikkate alınması ve ilk ders başlama saatinin gün ışığından daha fazla yararlanılmasını temin edecek şekilde belirlenmesi istendi. Okula giriş ve servis saatlerinin valilikler tarafından belirlenmesi gerektiği vurgulandı. Genelgede akşam çıkış saatiyle ilgili herhangi bir bilgi yer almadı.

OKUL KAYIT ÜCRETİ KALKTI MI?

Genelgede, ayrıca velilerden kayıt ücreti adı altında ücret talep edilmemesi gerektiği hatırlatılarak, isteyen okul yöneticileri hakkında işlem yapılacağı kaydedildi.

İSTANBUL’DA 08.00’DEN ÖNCE ZİL ÇALMAYACAK

Geçen yıl sabahın erken saatlerinde öğrencilerin yollara düşmesi yoğun eleştirilere neden olmuştu. Uykulu gözlerle dersbaşı yapan öğrenciler için İstanbul Valiliği bu seneye yönelik yeni bir adım atarak, ilçe milli eğitim müdürlükleri yanında kaymakamlıklara ve ilçe emniyet müdürlüklerine de gönderilen yazıyla ikili eğitim yapan okullarda derslerin saat 08.00’den önce başlatılmaması talimatı verdi. Yeni uygulama tekli eğitim yapan okulları memnun ederken ikili öğretim olan kurumlarda ders çıkış saati 19.00’u bulacak. İstanbul Valiliği’ndeki yetkililerden alınan bilgilere göre, geçen sene başlanan yaz saati uygulaması ardından velilerin isteği üzerine bu karar alındı.