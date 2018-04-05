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Saçı kazıtılıp eve hapsedilen genç kız polise sığındı

Genç kızın kendisini bir ay boyunca eve kapatan ve saçlarını kazıtan ağabeyinden şikayetçi olmadığı, tek isteğinin sığınma evine yerleşmek olduğunu söylediği öğrenildi

  • İHA
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Adana'da ağabeyinin çalışmasına izin vermeyip, saçını kazıttığı genç kız, hapsedildiği evden kaçarak polise sığındı.
 
Merkez Seyhan ilçesi, Döşeme Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre, 21 yaşındaki B.B. adlı genç kızın ağabeyi yaklaşık 2 ay önce kıskançlık nedeniyle çalıştığı markete gitmesine izin vermedi. Evde de genç kıza giyim tarzını değiştirmesi için baskı kuran ağabey, saçlarını da kapatmasını istedi. Ağabeyi, isteklerine karşı çıkan genç kızın saçını kazıttı. Ayrıca genç kızı da eve kilitleyerek dışarı çıkmasını yasakladı.
 
ŞİKAYETÇİ OLMADI
Yaklaşık bir aydır dışarı çıkamayan genç kız, ağabeyinin evden ayrılmasını fırsat bilerek kaçtı. B.B., Dağlıoğlu Mahallesi'nden Adana Emniyet Müdürlüğü binasına gelerek burada nizamiyede bulunan polislere sığındı. Polise gözyaşları içinde yaşadıklarını anlatan genç kız, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
 
Genç kızın kendisini bir ay boyunca eve kapatan ve saçlarını kazıtan ağabeyinden şikayetçi olmadığı, tek isteğinin sığınma evine yerleşmek olduğunu söylediği öğrenildi.
 
B.B., daha sonra sığınma evine yerleştirildi.

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