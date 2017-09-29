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Sadece birbirlerini hatırlıyorlar

İzmir'in Karabağlar ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralanan ve beyinlerinden hasar alan iki liseli kız, ölümden döndü ancak geçici hafıza kaybı nedeniyle birçok şeyi unuttu, akıllarında kalan tek şey ise dostlukları oldu

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İzmir'de trafik kazasında vücutlarının  çeşitli yerlerinden ve başlarından yaralanan, bir süre geçici hafıza kaybı  yaşayan "can dostu" liseli 2 genç kız, anılarını yeniden buluştukları okul  sırasında birlikte arıyor.
 
İlkokul yıllarında başlayan arkadaşlıklarını daha sonra ayrılmaz bir  dostluğa dönüştüren 16 yaşındaki Hilal Önder ve Simge Kekeç, haziran ayında,  ailelerine destek olmak amacıyla iş başvurusunda bulunmak üzere çıktıkları  Karabağlar yolunda yaşadıkları kazanın izlerini silmeye çalışıyor.
 
Kamyonet çarptıktan sonra bir süre ayrı hastanelerin yoğun bakım  bölümlerinde tedavi gören ve geçici hafıza kaybı yaşayan iki arkadaş, tedavileri  sırasında kesilen saçlarının yerine taktıkları bonelerle Cumhuriyet Anadolu  Lisesi'ndeki sınıflarına döndü.
 
Okulun 11-F sınıfında geçmiş dönemlerde olduğu gibi yine aynı sırayı  paylaşan Hilal Önder ve Simge Kekeç, öğretmenlerinin çabası ve arkadaşlarının  desteğiyle yaşadıkları o zor günleri atlatmaya çalışıyor.
 
 "Hayatta olduğum için çok mutluyum"
 
Hilal Önder, AA muhabirine yaptığı açıklamada, trafik kazası  sonrasında kafatasındaki kırıklar nedeniyle ameliyat olduğunu ve geçmişe dair çok  az şeyi hatırladığını ancak sıra arkadaşı ve dostu Simge Kekeç'i hiç unutmadığını  anlattı.
 
Tedavilerle günlük yaşama dönmeye çalıştığını, anılarını da  hatırlamaya başladığını aktaran Önder, yine de derslerinde zorlandığını,  matematik sorularını eskisi gibi çözemediğini ifade etti.
 
Alacağı kurslarla üniversite sınavına hazırlanacağını dile getiren  Önder, "Hayatta olduğum için çok mutluyum, buna da şükür. Yaşadıklarım çok zordu  eski hayatıma dönmek istiyorum. Arkadaşlarımın anlayışı ve öğretmenlerinin  desteğiyle eğitim hayatımı sürdürmeye çalışacağız." dedi.
 
 "Saçlarım olmadığı için çok üzülüyorum"
 
Simge Kekeç ise kaza sonrası beyin kanaması geçirdiğini vurguladı.  Hastanede yaşadığı günlerin ardından hayatın kıymetini şimdi daha anladığını  ifade eden Kekeç, şöyle konuştu:
 
 "En azından canımızın kıymetini öğrendim. Saçlarımın değerini de  öğrendim. Şimdi saçlarım olmadığı için çok üzülüyorum. Peruk aldım ama olmuyor.  Ayakkabı aldım, ayağımdaki yaralar yüzünden giyemiyorum. Şimdi eğitim dönemi  başladı ve arkadaşımla yine aynı sırayı paylaşıyoruz. Bizim için zor bir süreç  olacak ancak başaracağımızdan eminim."
 
Hilal Önder ile kaza sonrası dostluklarının pekiştiğini vurgulayan  Kekeç, "Hilal ile 10 yıldır çok yakın arkadaşız ve kaza sonrası birbirimize daha  çok bağlandık. İnşallah bu zorlukları da beraber aşacağız. Tedavi sürecinde  ikimiz de geçici hafıza kaybı yaşadık. Çok şükür şimdi onu atlatmaya  çalışıyoruz." değerlendirmesini yaptı.
 
Kekeç, öğretmenlerinin kendilerine anlayış gösterdiğini, konuları  anlamalarına yardımcı olmak için çabaladıklarını vurguladı.
 
"Başarılarını devam ettireceğine inanıyorum"
 
Okul Müdürü Metin Sözer de iki öğrencinin başarılı olmaları için  ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyledi.
 
Kaza sonrası öğretmen ve sınıf arkadaşlarının, her iki öğrenciyi  evlerinde ziyaret ederek yalnız bırakmadığına işaret eden Sözer, şunları  kaydetti:
 
 "Simge ve Hilal'in sağlığına kavuşması bizi çok mutlu etti.  Başarılarını devam ettireceğine inanıyorum. Bizim okulumuzda olduğu sürece  öğrencilerimizin yanında olacağız."
 
 Olay
 
Karabağlar ilçesinde 4 Haziran'da, Suriyeli S.H'nin kullandığı 35 MB  0030 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan iki genç kıza çarpmıştı.  Kazada yaralanan Simge Kekeç ile Hilal Önder sağlık ekiplerince hastaneye  kaldırılmıştı. Güvenlik kamerasınca kaydedilen kazanın ardından kamyonet sürücüsü  tutuklanmıştı.
 
Hilal Önder, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kafatasındaki  kırıklar nedeniyle ameliyat olmuş, Simge Kekeç ise beyin kanaması geçirmiş ve  bacağı kırılmıştı.
 
Önder ve Kekeç, kazanın ardından geçici hafıza kaybı yaşamıştı.

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