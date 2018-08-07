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Siyah incir, kilogramı 7 liradan dünya ülkelerine ihraç ediliyor

Bursa’nın dünyaca meşhur siyah incirinde ihracat yasağı kalktı, üretici hasada başladı. Siyah incir, kilogramı 7 liradan İngiltere, Fransa, Almanya, Japonya ve Çin başta olmak üzere tüm dünya ülkelerine ihraç ediliyor.

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Avrupa’nın bir çok ülkesinin yanı sıra bu yıl Japonya ve Çin’e de ihracatı başlayan Bursa siyah incirinin hasadına başlandı. Dünyada yüzde doksanı Bursa’nın 36 köyünde üretilen siyah incir İngiltere veliahdı William'ın eşi Cambridge düşesi Kate'in hamilelik döneminde sabah bulantılarında yemesiyle adını dünyaya duyurmuştu. Nadir olan bu incir ilk günlerde ihracat firmaları tarafından yüksek fiyattan alınıyor. Ürün bollaşınca fiyatlar düşüyor. Bu durum üreticiyi memnun etmiyor. Siyah incirde tek fiyat politikası isteyen üreticiler, "İhracat yapan firmalar fiyatı istedikleri gibi aşağı çekip elimizden ucuz fiyata alıyor. Bu duruma bir çare bulunmalı" dedi.
 
Geçen yıl piyasaya 7 liradan giren siyah incir bol zamanında 2 lira 50 kuruşa kadar geriledi. Ürünleri yurtdışına dolar ve avro ile satan firmalar istedikleri gibi fiyatlarla oynuyor.
 
Siyah incirde ihracatın başladığını ifade eden Osmangazi İlçesi Çağlayan Köyü Muhtarı Hakkı Tokuş, “Bu yıl ürünümüz erken olgunlaştı. İzin çıkmadığı için ihraç olamıyordu. İhlas Haber Ajansı’nın haberinden sonra AK Parti Bursa milletvekilleri devreye girdi ve ihracatın önündeki maniler kalktı. Herkese çok teşekkür ederiz. İncirde ihracat bu yıl başladı. Piyasa 7 liradan açıldı. Bizim köyümüzde 7 liradan açılırken, diğer köylerde bu fiyat 5 lira seyretmekte. incirde fiyat politikası olsun ve incir fiyatları bu kadar düşmesin. Bunu denetleyen yok, firmalar istedikleri gibi fiyat politikası uygulayarak fiyatı aşağı çekebiliyorlar. Geçen yıl 7 liradan açılan incir bol zamanında 2 lira 50 kuruşa kadar düştü. Bizim köyümüzde kendi köylümüz olan firma var. Fiyatları dengede tutmada etkili oluyor, ama diğer köylerde aynı durum söz konusu değil. Firmalar istedikleri gibi fiyat politikası uyguluyoruz. Bu incir Avrupa’nın bir çok ülkesine ve Japonya ve Çin’e ihraç oluyor. Bursa’nın 36 köyünde yetişen bu meyve dünyaca ünlü. Biz bu ürünün hak ettiği fiyata alınmasını istiyoruz” dedi.

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