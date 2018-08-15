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Safari minibüsü devrildi: 1 ölü, 8 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde safari minibüsünün devrilmesi sonucu Çek turist Paulus Tomas (41) öldü, 7'si turist, 8 kişi yaralandı.

  • DHA
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Kaza, saat 14.00 sıralarında Bozyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Beşkonak turizm merkezinde safari yapan turistleri taşıyan İlyas Fahret yönetimindeki, plakası henüz belirlenemeyen minibüs, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği minibüs, şarampole devrildi. Kazada, Çek turist Paulus Tomas yaşamını yitirirken, vatandaşları Simono Comestha, Sarah Comestha, Ladivor Comestha, Paulusova Petra, Matias Paulus, Erik Putruski, Loboslos Putruski ile sürücü İlyas Fahret yaralandı.

Yaralılar gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Manavgat ve Serik'teki hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Paulus Tomas'ın cesedi ise incelemelerde sonra morga konuldu.

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