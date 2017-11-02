Safer ayı 2017 ne zaman başlayacak? Safer ayında hangi ibadetler yapılır?

Safer ayı 2017 ne zaman başladı? Vatandaşlar için merak cevabı araştırılan Safer ayı Safer ayı 2017 yılında 21 Ekim Cumartesi günü başladı. Safer ayı; Muharrem ayından sonra gelen İslami ayların ikincisi Safer Ayı’dır. Belaların birinci kat semaya indiği felaket ayı, bela ayı olarak da anıldığı için “uğursuzluk ayı” olduğu söylenir. Peki Safer ayının önemi nedir? Safer ayında nasıl ibadet edilmeli? Kameri aylardan 2. ayı olan ve Muharrem ayından sonra Safer ayı gelir. Safer ayı halk tarafından bela ve musibetlerin çok göründüğü bir ay olarak bilinir. Safer ayı Miladi takvime göre her yıl 10 gün geriye gelir. 2016 ve 2017 yıllarında 3 yıl boyunca kasım aylarında girilecek. Safer Ayı hicri takvimin ikinci ayıdır. Mübarek Muharrem Ayı'ndan sonra gelen bu ay'da biz müslümanlar için bir hayli kıymetlidir. Safer Ayı, Cahilliye yani Peygamber Efendimiz'e karşı çıkmış olan dönem araplarının uğursuz saydığı bir aydır. Hicri aylardan biri olan Safer ayında, özellikle de Safer ayının ilk çarşambası ve son çarşambası okunacak dua çok makbuldür. 2017 Yılı Safer Ayı 21 Ekim 2017 tarihinde başladı ve 19 Kasım 2017 tarihinde sona erecektir..

SAFER AYI 2017 NE ZAMAN?

Safer ayı 2017 yılında 21 Ekim Cumartesi günü başladı ve 19 Kasım Pazar günü son bulacak. Hicri aylar arasında yer alan Safer Ayı, günümüzde kullandığımız Miladi takvime göre 21 Ekim 2017 tarihinde başladı ve 19 Kasım 2017 tarihinde sona erecek. Özellikle bela ve musibetlerden uzak durabilmek ve Safer ayını en iyi şekilde geçirebilmek için yapılması tavsiye edilen ibadetler ve okunması gereken dualar bulunmaktadır.

HZ. MUHAMMED'İN HASTALANDIĞI AY

Ayengin Peygamber Efendimiz’in, bu ayda hastalanmasını safer ayının uğursuzluğuna delil gösteren anlayışa da şu yorumu yapıyor:

“Acaba sevgili Peygamberimiz (sas) belayı, uğursuzluğu hak edecek ne yapmıştı ki, böyle sözüm ona bir ayda -eğer safer, bela ayı ise- hastalandı. Başka aylarda hastalananlar hangi bela sebebiyle hastalanıyor. Böyle bir mantık olmaz. Her insan bu dünyaya belirli bir süreliğine gelir ve ömrü sona erince ahirete gider. Niye bugün de yarın değil sorularını cevaplamak imkânsızdır. Hz. Peygamber’in safer ayında hastalandığı rivayet edilir. Ancak bunu, safer ayı yüzünden var olduğu şeklindeki bidat anlayışla ilişkilendirmek doğru değildir.”

Eşyada uğursuzluk yoktur. Safer ayında uğursuzluk yoktur, baykuşun ötmesinde de uğursuzluk yoktur.’ (Müslim, Selâm, 102) Ayengin, bu aya özel atfedilen namaz ve dualara da itibar edilmemesinin altını çiziyor

SAFER AYINDA HANGİ İBADETLER YAPILMALIDIR?

Safer ayı Hicri aylardan biridir ve özellikle de bu ayın ilk Çarşambası ve son Çarşambasında dua okunmalıdır. Bu ay 21 Ekim 2017 tarihinden 19 Kasım 2017 tarihine kadar sürmektedir. Bu ayda yapılacak ibadetler de kişi için çok büyük bir önem taşımaktadır. Bunun için de ibadetlerin iyi bilinmesi gerekmektedir. Safer ayı ilk Çarşambası ve son Çarşambasında aşağıdaki dua okunmalıdır. , Allâhümme bârik fî şehri’s-saferi va’htim le-nâ bi’s-sa’â-deti ve’z-zaferi. Safer ayında 2 rek’at namaz kılınmalıdır. Namazın her rek’atinde 1 Fatiha ve 11 kere ihlas suresi okunur. Namaz sonrasında ise en az 11 İstiğfar-ı Şerif ve 11 Salat-ı Münciye okunmalıdır. Bu ayda eve girip çıkarken Ayet-El Kürsi okunmalıdır. Evden çıkarken bu duayı okuyan kişi hayırlı işleri başarır, eve gelince okuyan kişi de fakirliğin önüne geçer.

SAFER AYI ÖNEMİ NEDİR?

Safer, kameri ayların ikincisinin adıdır. Resmi vesikalarla hususî mektuplarda ve takvimlerde “Saferu’l-hayr” şeklinde yazılır ve (s) rumuzuyla gösterilirdi. Bilindiği gibi kamer (ay)ın doğuş ve batışına tabi olan ay hesabına “kamerî aylar” denilmektedir ki şunlardır: Muharrem, Safer, Rebîu’l-evvel, Rebîu’l-ahir, Cemaziye’l-evvel, Cemaziye’l-ahir, Receb, Şaban, Ramazan, Şevval, Zilkade ve Zilhicce. Bu hususta Cenâb-ı Hak şöyle buyurur:

“Hakikatte ayların sayısı ALLAH katında, ALLAH’ın kitabında -ta gökler ve yeri yarattığı günden beri- on iki aydır. Onlardan dördü haram olanlardır. İşte bu, en doğru hesaptır. O halde bilhassa bunlarda, o haram aylarda nefislerinize zulmetmeyin. Bununla beraber müşrikler sizinle nasıl topyekûn harb ederlerse, siz de onlarla topyekûn harb ediniz. Bilin ki ALLAH, haramlardan, fenalıklardan sakınanlarla beraberdir.” (Tevbe Sûresi: 36)

Hicrî yılın ikinci ayı.

Sözlükte “boş kalmak, boşluk; sararmak, sarılık; karında yaşayan kurtçuk” anlamlarına gelen safer kelimesinin kamerî takvimin ikinci ayına ad olması değişik şekillerde açıklanmıştır. Meşhur yoruma göre, Câhiliye döneminde haram aylardan muharremin ardından Araplar bu ayda savaşa çıkıp evleri boş kaldığı veya saldırdıkları evlerin eşyasını alıp boşalttıkları için böyle adlandırılmıştır.

Bazı kaynaklarda, safer adı kelimenin “sararmak” anlamıyla irtibatlandırılarak Câhiliye devrinde insanların yüzlerinin sararmasına yol açan veba salgınının bu aya denk gelmesiyle açıklanır. Bazılarında ise bu ismin Araplar’ın geçimlerini teminde önemli bir yere sahip olan Yemen’deki Saferiyye adlı panayırla ilişkili olduğu, hatta bu panayırı kaçıranların aç kaldığı belirtilir (başka açıklamalarla birlikte bk. Enîs Ferîha, s. 62-64).

İslâmî dönemde uğursuzluk anlamının silinmesi için bu aya “saferü’l-hayr” ya da “saferü’l-muzaffer” denilmiştir. Safer ayı Osmanlı belgelerinde (ص) kısaltmasıyla gösterilmiştir. Arab-ı bâide (Âd ve Semûd) döneminde mûcir, Arab-ı âribe döneminde şakīl şeklinde anılan safer ayının İslâm öncesi dönemdeki en meşhur isimlerinden biri nâcirdir. Muhtemelen “şiddetli sıcaklık” anlamındaki necr kökünden gelen bu kelimenin sıcak mevsimlerdeki diğer aylar için de kullanıldığı anlaşılmaktadır. (adlandırmaların mevsimle ilişkisi hakkında bk.Cevâd Ali, VIII, 460-462).

SAFER AYI TESBİHLERİ

Safer ayında ilk 15 gün aşağıdaki zikre devam edilmelidir:

Allahümme bârik lenâ fi şehris-safer.

Vahtim lenâ bis-sa-‘adeti vez-zafer.

Safer ayında 15 günden sonra Safer ayının sonuna kadar aşağıdaki zikre devam edilmelidir:

Allahümme ferricnâ bi-hurûcis-safer.

Vahtim lenâ bil-hayri vez-zafer.

Safer ayının son Çarşamba gününde 100 kere aşağıdaki zikir tekrarlanmalıdır.

fa dâfı ‘al-belâyâ idfa ‘annel-belâyâ fallahü hayrun hâfızan ve hüve erhamür-râhımîn. Inneke ‘alâ külli şey ’in kadir.

SAFER AYINDA OKUNACAK DUALAR VE NAMAZLAR!

Safer ayının ilk ve son çarşamba gününün gecesinde, yani salı gecesi kılınacak namaz şu şekildedir; İSLÂM’ aleminde gece günden önce gelir. Yani Cuma günü, Perşembe Günü akşam ezanı okunması ile girmektedir. Perşembe gecesinden şu ibadetler yapılır;

1 Rekât : Fatiha’dan Sonra ; 17 Kevser Sûresi

2 Rekât : Fatiha’dan Sonda; 5 İhlâs Sûresi

3 Rekât : Fatiha’dan Sonra ; 1 Felâk Sûresi

4 Rekât : Fatiha’dan Sonra ; 1 Nâs Sûresi

Selam verdikten sonra:

7 defa “Estağfirullah El Azimé

11 defa “Salat-i Müncine (Salaten Tüncina) duası okunur.

SAFER AYINDA OKUNACAK DUALAR; SALATEN TÜNCİNA DUASI!

“Allâhumme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli Seyyidina Muhammedin salâten tüncînâ bihâ min-cemî’il-ehvâli vel âfat. Ve takdî lenâ bihâ cemîal hâcât ve tutahhirunâ bihâ min-cemîi’s-seyyiât ve terfe’unâ bihâ a’lâ’d-deracât ve tubelliğunâ bihâ aksâ’l-ğayât min cemiîl-hayrâti fî’l-hayâti ve ba’del-memât birahmetike Yâ erhame’r-rahimîn.”

“Hasbünallahü ve nimel vekil nimel Mevla ve nimennasir” denilip “İnneke ala külli şey’in Kadir.”denilir.. Bundan sonra; ” Ya Rabbi, beni ve aile efradımı ve bi cümle mü’mini afat-ı semaviye ve aradiyyelerden (yer ve gök afetlerinden) ve cemi belalardan muhafaza eyle” diye dua edilir..

SAFER AYI KILINACAK NAMAZLAR

Safer ayının ilk ve son çarşamba günü, öğlen ve ikindi namazı arasında kılınacak namaz:

1 Rekât: Fatiha’dan Sonra; 11 İhlâs Sûresi

2 Rekât: Fatiha’dan Sonda; 11 İhlâs Sûresi

Bu namazdan sonra 100 kere “Yâ dâfia’l-belâyâ, idfâ anna’l-belâyâ, fallâhü hayrun hâfizan ve hüve Erhâmü’r-Râhimin, inneke alâ külli şey’in kadir”okunmalı ve dua edilmelidir.

Bu Ayda Ayet-el Kûrsi Okumanın Büyük Faydası Vardır!

Evden çıkarken ve eve girerken Ayet-el Kûrsi okunmalıdır: Evden çıkarken okuyan her işinde muvaffak olur ve hayırlı işleri başarır. Evine gelince okursan iki Ayet-el Kûrsi arasındaki işlerin hayırlı olur ve fakirliğin önlenir. Bir kimse evinden çıkarken Ayet-el Kûrsi ‘yi okursa, Hakk Teâlâ yetmiş Meleğe emreder, o kimse evine gelinceye kadar ona dua ile istiğfar ederler. Evden çıkarken üç kere: “BİSMİLLAHİ HASBİYALLAHİ LAİLAHE İLLA HÛ ALEYHİ TEVEKKELTÜ VE HÜVE RABBİL ARŞİL AZİYM” söylenmelidir. Bu ay bol bol sadaka verilmelidir...