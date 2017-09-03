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Sağlık Bakanlığı bayramda hastaları unutmadı

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İletişim Daire Başkanı Özhan, Diyarbakır'daki hastanelerde tedavi gören hastaların ve sağlık çalışanlarının bayramını kutladı.

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Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İletişim Daire Başkanı Ali Özhan, Diyarbakır'daki hastanelerde tedavi gören hastaların ve sağlık çalışanlarının Kurban Bayramı'nı kutladı.

Bayram süresince hastanelerde yatan hastalar ve nöbet tutan sağlık çalışanlarını ziyaret edip onlarla bayramlaşmak için bakanlığın "81 il 81 ziyaret" programı kapsamında Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Şuayip Birinci ile Diyarbakır'a gelen Özhan, Çermik, Ergani, Bismil ve Silvan ilçelerindeki kamu hastanelerini ziyaret edip, hastalar ve çalışanların bayramını kutladı, karanfil verdi.

Bakanlığın üst düzey yöneticilerinin ülke genelindeki hastaneleri bayram süresince gezeceğini aktaran Özhan, şöyle konuştu:

"Gerek inancımızda gerekse kültürümüzde hasta ziyareti birçok işe öncelenir. Mesela peygamber efendimiz der ki 'Hastaların duasını alınız, onların duası makbuldür.' Hamdolsun hastalarımıza ve nöbet tutan sağlık çalışanlarımıza uğradık dualarını aldık, şifa dileklerinde bulunduk."

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