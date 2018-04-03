Sağlık Bakanlığı personel alımı 2018 başvuru şartları nelerdir 9 Bin Sağlık Bakanlığı ataması

Sağlık Bakanlığı personel alımı 2018 başvuru şartları 9 Bin Sağlık Bakanlığı ataması detayları haberimizde yer almaktadır. Binlerce adayın merak ettiği Sağlık Bakanlığı memur alımı ayrıntılarına haberimizde yer verdik. Bilindiği üzere Sağlık Bakanlığı personel alımı kontenjanları açıklandı. Planlaması yapılan 9 bin sağlık personeli alımı için lisans, önlisans ve ortaöğretim için branş sayıları belirlendi. 2018/1 KPSS planlaması kapsamında yapılacak alıma dair detaylar haberimizdedir. Sağlık Bakanlığı personel alımı için kontenjanın 6 bin 845'i lisans, 829'u önlisans, bin 326'sı ise ortaöğretim içi ayrıldı. Branşlarda ise en çok hemşirelere kontenjan ayrıldı. Bu alımda 6 bin 532 hemşire alınacağı belirtildi. Yine 997 kontenjan ile ebe en çok alım yapılacak diğer branş oldu. Maliye Bakanı Naci Ağbal, Sağlık Bakanlığının talebi olduğunu, Devlet Personel Başkanlığından olumlu görüş geldiğini belirterek, "Bugün itibarıyla 9 bin kişilik sağlık çalışanı alımıyla ilgili Maliye Bakanlığı onayı çıkmış olacak. Önümüzdeki aylarda sağlık çalışanlarına ilişkin ilave personel alımıyla ilgili düzenleme yapacağız" dedi

BRANŞ DAĞLIMI VE KONTENJANLAR

Alım yapılacak olan 6.845 lisans mezunu için branş ve kontenjan dağılımı şöyle; 40 biyolog, 21 çocuk gelişimcisi, 5 dil ve konuşma terapisti, 58 diyetisyen, 947 ebe, 43 fizyoterapist, 5.582 hemşire, 5 iş ve uğraşı terapisti, 10 odyolog, 28 perfüzyonist, 54 psikolog, 10 sağlık fizikçisi ve 42 sosyal çalışmacı

Alım yapılacak olan 829 ön lisans mezunu için branş ve kontenjan dağılımı şöyle; 3 adli tıp, 110 ağız diş sağlığı, 39 ameliyat, 76 anestezi, 24 çevre sağlığı, 13 diş protez, 43 diyaliz, 23 eczane, 12 elektronörofizyoloji, 23 evde bakım, 20 fizik tedavi, 77 ilk ve acil yardım, 6 iş ve uğraşı terapisi, 69 laboratuvar, 33 odyometri, 27 ortopedi, 14 patolojik anatomi, 12 radyoterapi, 128 röntgen ve 77 tıbbi sekreter Alım yapılacak olan 1.326 ortaöğretim mezunu için branş ve kontenjan dağılımı şöyle; 950 hemşire, 50 ebe, 51 anestezi, 6 çevre sağlığı, 7 diş protez, 99 ilk ve acil yardım, 40 laboratuvar, 5 ortopedi, 70 röntgen, 48 tıbbi sekreter

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

29 Mart itibarıyla KPSS 2018/1, 9000 sağlık personeli alımı için kontenjanların açıklanmasından sonra gözler başvuru sürecine çevrildi. Adaylarda aranacak şartları da içeren başvuru kılavuzunun yayınlanmasıyla birlikte süreç başlayacak. Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ÖSYM'nin resmi sayfası üzerinden gerçekleştiriliyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI DUYURUSU

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Sağlık Bakanlığının talebi olduğunu, Devlet Personel Başkanlığından olumlu görüş geldiğini belirterek, "Bugün itibarıyla 9 bin kişilik sağlık çalışanı alımıyla ilgili Maliye Bakanlığı onayı çıkmış olacak. Önümüzdeki aylarda sağlık çalışanlarına ilişkin ilave personel alımıyla ilgili düzenleme yapacağız" dedi.

Sağlık bakanı ahmet demircan 2018 sağlık personel alımı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Atanmayı bekleyen yüzbinlerce sağlık personelinin beklediği 2018 atama kontenjanları hakkında bilgi verdi. Bilindiği gibi Sağlık Bakanı Ahmet Demircan bundan önce yaptığı açıklamalarında Sağlık Bakanlığının 2018 yılında 55 bin personel alımı yapacağını ifade etti. Konu ile ilgili olarak Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'dan yeni bir açıklama geldi.

2018 yılı içerisinde Sağlık bakanlığına alınacak personel kadroları içerisinde Sağlık Denetçisi, Mühendis, Uzman, Tekniker, Şehir Plancısı, Sosyolog, Avukat, İmam-Hatip, İç Denetçi, Eğitim Uzmanı, Şoför, Memur, Veteriner Hekim, Tıbbi Teknolog, Hemşire, Ebe, Sağlık Memuru, Aşçı, Hizmetli, Diş Protez Teknisyeni, Laborant gibi kadrolar bulunmaktadır.

Sağlık Bakanlığı 2018 yılı içersinde toplam 55 Bin memur alımı yapacak. Sağlık Bakanlığı en çok memur alımı yapan kurumlar arasında yer alıyor. 2018 yılı içerisinde Sağlık Bakanlığı hemşire, sağlık personeli, doktor, ebe alımları yapacak.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl hemşire, ebe, tekniker, uzman, teknisyen, laborant gibi kadrolar için 27 bin sağlık personeli alınacağını belirtti.

Ayrıca 19 bin kamu işçisi alımı yapacaklarını anlatan Demircan, bu yıl 11 bin civarında doktorun da göreve başlayacağını kaydetti.

Alımların üç aşamada gerçekleşeceğini ifade eden Demircan, birinci bölüm için gelecek hafta ilana çıkacaklarını ve alımların ise Nisan'da olacağını vurguladı.

Bakan Demircan, ikinci alımın Haziran'da, üçüncü alımın ise Eylül ya da Ekim'de gerçekleşeceğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan personel alımı konusunda müjdeli haberi verdi. İlk atamaların Mart 2018 itibari ile başlaması ve diğer atamaların ise birkaç aylık ara ile 2018 yılının sonuna kadar tamamlanacağı ön görülüyor.

2017 yılının son günlerinde açıklamalarda bulunan sağlık bakanı Demircan 2018 yılında alınacak personel sayısını 36 bin olacağını açıklamıştı. Aradan geçen 1 aylık sürede meclis'te tekrar gündeme gelen sağlık bakanlığı personel alımı kontenjanlarında işçi ve sağlık personeli dahil 56 bin personel alımı gerçekleştirileceğinin müjdesini verdi.

Başbakan Binali Yıldırım geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamalarında kamu kurumlarına toplam 110 bin memur alımının yapılacağını ifade etti. Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamalarına göre söz konusu 110 bin memur alımı 2018 yılı içinde gerçekleştirilecektir.

Sağlık bakanı Ahmet Demircan TRTde yayınlanan sağlık olsun programına konuk oldu. sağlık bakanı ahmet demircan 2018 sağlık personel alımı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Demircan: 27000 ebe, hemşire ve Sağlık teknisyeni alacağız bu sene. Sağlık çalışanlarını doğru bir şekilde planlamak gerekir. Öncelikle ebe hemşire atamalarında neye öncelik vereceğimizi önümüzdeki günlerde ilan edeceğiz. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan hangi branştan kaç kişi alacağını önümüzdeki günlerde belirleyeceğiz dedi.

19 BİNİ İŞÇİ, 27 BİNİ SÖZLEŞMELİ 10 BİNİ DOKTOR 56 BİN KİŞİ ALINACAK

Sağlık Bakanı Demircan, şu bilgileri verdi: "Şu anda bizim döneme ait kuralarımızın sonucu yani Devlet Hizmet Yükümlülüğüyle ilgili bekleyen sayımız çok az. Onlar da güvenlik soruşturmaları bittiğinde atanıyor. Atanamayan arkadaşların da neden atanamadıklarını bildiriyoruz. 2018 yılında 27 bin ebe, hemşire ve sağlık personeli, 19 bin işçi alınacak. Doktorlar, mecburi hizmet olduğu için hemen kadroya alınıyor. Yaklaşık 10 bin civarında da doktorlarımız alınacak."

TTB'nin, tabipleri temsilen anayasa ve kanunlar çerçevesinde kurulmuş bir kurum olduğunu ifade eden Demircan, Türkiye'deki tabiplerin sorunlarını gündeme getirmek, sağlıkla ilgili sorunları çözmek için çalışmanın birliğin görevleri arasında bulunduğunu anımsattı. Demircan, "Tabipler Birliğinin, son dönemde Türkiye'nin, milletin değerlerine ters açıklamaları nedeniyle şu anda yargıda devam eden bir süreç var. O süreç sonuçlanınca elbette ki yargı kararını verecektir." dedi.

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadrolarda düzenleme yapılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci ve 9 uncu maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/12/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır. Bunlardan birisi de Sağlık Bakanlığı kadroları oldu. Binlerce sağlık bölümü okuyan ve mezun olan adayların gözü de 2018 yılında alınması planlanan sağlık personeli sayısına çevrilmiş durumda.

36 bin personel alınacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 2018 yılı plan ve bütçe görüşmelerinde açıklamalarda bulunan Bakan Demircan, 2018 yılında 36 bin personel alımı yapmayı hedeflediklerini ifade etti. Bu kapsamda 27 bin memur alımı hemşire, ebe vb. sağlık personelleri için yapılacak iken kalan 9 bin memur alımı ise doktor kadrosu için yapılacak.

Sağlık Bakanlığı personel alımlarının 2018'de yapılacağı duyurulmasına rağmen henüz kesin olarak hangi tarihlerde yapılacağına dair bir bilgi verilmesi. Yılbaşından sonra bu konuda detayların adaylarla paylaşılması bekleniyor.

MADDE 1- (1) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadrolardan; ekli (3) sayılı cetvellerde yer alan dolu kadroların dereceleri ve ekli (4) sayılı cetvellerde yer alan boş kadroların sınıf, unvan ve dereceleri aynı cetvellerde gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.