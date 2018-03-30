Sağlık Bakanlığı personel alımı 2018 başvuruları son dakika 9 Bin Sağlık Bakanlığı ataması nasıl olacak? Vatandaşların sıkça araştırdığı soruların yanıtlarını haberimizde derledik. Sağlık Bakanlığı 9 bin memur ve personel alımı ilanı yayımlandı. Sağlık Bakanlığı alımları hangi pozisyonlarda yapılacak? Sağlık Bakanlığının 9 bin memur alımı kadroları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan duyuru ile kamuoyuna açıklandı. Peki alımlar hangi pozisyonlar için yapılacak? Buna göre biyolog, çocuk gelişimcisi, ebe, dil ve konuşma terapisti, diyetisyen, fizyoterapist, hemşire, iş ve uğraşı terapisti, odyolog, perfüzyonist, sağlık fizikçisi, sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni, psikolog pozisyonları için toplam 9 bin memur alımı yapılacaktır. Sağlık Bakanlığı 2018 yılında yapacağı 9 bin personel alımını hangi branşlarda ne kadarlık kontenjanlarla yapacağını açıkladı. Ancak Bakanlığın duyurusunda başvurularla ilgili bir bilgi yer almadı. KPSS 2018/1 başvuru tarihleri, ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuzdan sonra belli olacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI

Devlet kurumları için planlanan personel alım süreçleri devam ediyor. Son olarak Sağlık Bakanlığı, kendi bünyesindeki sağlık kuruluşlarında istihdam edilecek 9 bin personeli için branş dağılımı ve kontenjan sayısını kamuoyu ile paylaştı. Ancak söz konusu alım ile ilgili olarak ne zaman başvuru yapılacağı, başvuruların nasıl gerçekleştirileceği ve başvuru şartları gibi detaylar bakanlık tarafından henüz paylaşılmadı.

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinin yapılan duyuruya göre, lisans mezunu 6 bin 845, ön lisans mezunu 829 ortaöğretim yani lise mezunu bin 326 sağlık çalışanı bakanlık bünyesindeki ihtiyaç olan hastane ve diğer kurumlarda istihdam edilecek. En çok kontenjan açılan branş ise hemşirelik oldu. Sağlık Bakanlığı 5.582 lisans mezunu 950 lise mezunu olmak üzere toplamda 6.532 hemşire alımı yapacak. Yani toplam 9 bin kontenjanın üçte ikisinden fazla bir oranı hemşireler için ayrılmış oldu.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı YHGM tarafından verilen ayrıntılar, sözleşmeli pozisyonların unvan, branş ve öğrenim düzeylerine göre dağılımını kapsıyor. Ancak Sağlık Bakanlığı atama başvurularının ne zaman başlayacağı bu duyuruda yer almıyor.

KPSS 2018/1 başvuru tarihleri, ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuzdan sonra belli olacak. KPSS 2018/1 tercih kılavuzu gün içerisinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayımlanacaktır. Kılavuzun yayımlanmasından hemen sonra, 30 Mart tarihinde başvuruların başlayacağını tahmin ediyoruz. Başvurular en geç 2 Nisan’da başlayacaktır.

BRANŞ DAĞLIMI VE KONTENJANLAR

Alım yapılacak olan 6.845 lisans mezunu için branş ve kontenjan dağılımı şöyle; 40 biyolog, 21 çocuk gelişimcisi, 5 dil ve konuşma terapisti, 58 diyetisyen, 947 ebe, 43 fizyoterapist, 5.582 hemşire, 5 iş ve uğraşı terapisti, 10 odyolog, 28 perfüzyonist, 54 psikolog, 10 sağlık fizikçisi ve 42 sosyal çalışmacı

Alım yapılacak olan 829 ön lisans mezunu için branş ve kontenjan dağılımı şöyle; 3 adli tıp, 110 ağız diş sağlığı, 39 ameliyat, 76 anestezi, 24 çevre sağlığı, 13 diş protez, 43 diyaliz, 23 eczane, 12 elektronörofizyoloji, 23 evde bakım, 20 fizik tedavi, 77 ilk ve acil yardım, 6 iş ve uğraşı terapisi, 69 laboratuvar, 33 odyometri, 27 ortopedi, 14 patolojik anatomi, 12 radyoterapi, 128 röntgen ve 77 tıbbi sekreter

Alım yapılacak olan 1.326 ortaöğretim mezunu için branş ve kontenjan dağılımı şöyle; 950 hemşire, 50 ebe, 51 anestezi, 6 çevre sağlığı, 7 diş protez, 99 ilk ve acil yardım, 40 laboratuvar, 5 ortopedi, 70 röntgen, 48 tıbbi sekreter

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan açıkladı

19 BİNİ İŞÇİ, 27 BİNİ SÖZLEŞMELİ 10 BİNİ DOKTOR 56 BİN KİŞİ ALINACAK

Sağlık Bakanı Demircan, şu bilgileri verdi: "Şu anda bizim döneme ait kuralarımızın sonucu yani Devlet Hizmet Yükümlülüğüyle ilgili bekleyen sayımız çok az. Onlar da güvenlik soruşturmaları bittiğinde atanıyor. Atanamayan arkadaşların da neden atanamadıklarını bildiriyoruz. 2018 yılında 27 bin ebe, hemşire ve sağlık personeli, 19 bin işçi alınacak. Doktorlar, mecburi hizmet olduğu için hemen kadroya alınıyor. Yaklaşık 10 bin civarında da doktorlarımız alınacak."

TTB'nin, tabipleri temsilen anayasa ve kanunlar çerçevesinde kurulmuş bir kurum olduğunu ifade eden Demircan, Türkiye'deki tabiplerin sorunlarını gündeme getirmek, sağlıkla ilgili sorunları çözmek için çalışmanın birliğin görevleri arasında bulunduğunu anımsattı. Demircan, "Tabipler Birliğinin, son dönemde Türkiye'nin, milletin değerlerine ters açıklamaları nedeniyle şu anda yargıda devam eden bir süreç var. O süreç sonuçlanınca elbette ki yargı kararını verecektir." dedi.

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadrolarda düzenleme yapılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci ve 9 uncu maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/12/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır. Bunlardan birisi de Sağlık Bakanlığı kadroları oldu. Binlerce sağlık bölümü okuyan ve mezun olan adayların gözü de 2018 yılında alınması planlanan sağlık personeli sayısına çevrilmiş durumda.

36 bin personel alınacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 2018 yılı plan ve bütçe görüşmelerinde açıklamalarda bulunan Bakan Demircan, 2018 yılında 36 bin personel alımı yapmayı hedeflediklerini ifade etti. Bu kapsamda 27 bin memur alımı hemşire, ebe vb. sağlık personelleri için yapılacak iken kalan 9 bin memur alımı ise doktor kadrosu için yapılacak.

Sağlık Bakanlığı personel alımlarının 2018'de yapılacağı duyurulmasına rağmen henüz kesin olarak hangi tarihlerde yapılacağına dair bir bilgi verilmesi. Yılbaşından sonra bu konuda detayların adaylarla paylaşılması bekleniyor.

MADDE 1- (1) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadrolardan; ekli (3) sayılı cetvellerde yer alan dolu kadroların dereceleri ve ekli (4) sayılı cetvellerde yer alan boş kadroların sınıf, unvan ve dereceleri aynı cetvellerde gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.