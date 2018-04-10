Sağlık Bakanlığı personel alımı 9 Bin Sağlık Bakanlığı ataması personel alımı tercih kılavuzu yayında!

Sağlık Bakanlığı personel alımı son dakika 9 Bin Sağlık Bakanlığı ataması personel alımı tercih kılavuzu yayında! Adayların merakla beklediği 9 Bin Sağlık personeli alımları nasıl olacak? Bilindiği üzere Sağlık Bakanlığı atamasında başvurular için bugün son gün! Edinilen son bilgiye göre Maliye Bakanı Naci Ağbal, Sağlık Bakanlığının talebi olduğunu, Devlet Personel Başkanlığından olumlu görüş geldiğini belirterek, "Bugün itibarıyla 9 bin kişilik sağlık çalışanı alımıyla ilgili Maliye Bakanlığı onayı çıkmış olacak. Önümüzdeki aylarda sağlık çalışanlarına ilişkin ilave personel alımıyla ilgili düzenleme yapacağız" dedi. Sağlık Bakanlığı tercihleri ne zaman yapılacak? Tercih işlemlerinde lisans düzeyindeki pozisyonlar için 2016-KPSS Lisans, ön lisans ve ortaöğretim düzeyindeki pozisyonlar için 2016-KPSS Ortaöğretim - Ön Lisans sınav sonuçları kullanılacaktır. Ayrıca söz konusu tercihler 11 Nisan 2018 tarihinde başlayacak ve 18 Nisan 2018 tarihine kadar yapılacaktır. Adaylar tercihlerini kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM’nin internet sitesindeki aday işlemleri sistemi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifresini girerek yapabilecektir.

9 BİN SAĞLIK PERSONELİ ALINACAK

Sağlık Bakanlığı tarafından Devlet Personel Başkanlığı aracılığı ile yayımlanan ilanda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile personel alımı yapılacağı ifade edildi. Bunun yanı sıra alımların ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde toplam 9.000 sözleşmeli sağlık personeli olarak gerçekleştirileceği belirtildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan açıklamalara göre alımlar ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde yapılacaktır. Bu düzeyde tercih yapacak olan adaylar için sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının bulunduğu KPSS-2018/4 Tercih Kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayımlanacağı ifade edildi.

TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

Tercih işlemlerinde lisans düzeyindeki pozisyonlar için 2016-KPSS Lisans, ön lisans ve ortaöğretim düzeyindeki pozisyonlar için 2016-KPSS Ortaöğretim - Ön Lisans sınav sonuçları kullanılacaktır. Ayrıca söz konusu tercihler 11 Nisan 2018 tarihinde başlayacak ve 18 Nisan 2018 tarihine kadar yapılacaktır. Adaylar tercihlerini kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM’nin internet sitesindeki aday işlemleri sistemi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifresini girerek yapabilecektir.

2018 SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ŞARTLARI

1) Kura başvuruları Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacaktır.

2) Kura yeri ve saati (www.yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinden ilan edilecektir.

3) Adaylar PBS üzerinden başvurusunu kesinleştirdikten sonra imzalayarak ilan edilen takvim çerçevesinde T.C. Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şubesi Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi

Dumlupınar Bulvarı 6001 Cad. No:9 06800 Çankaya/ANKARA olacak şekilde kargo ile gönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir.

4) Elden yapılacak teslimler, bizzat başvuru sahibi tarafından veya noterlerce vekâlet verilen kişiler tarafından yapılacaktır. Aksi takdirde evrak teslim alınmayacaktır.

5) Gönderilen belgelerin hangi sebeple olursa olsun Sağlık Bakanlığına vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk başvuru sahibine aittir.

6) Kura başvurusunda bulunup başvurusunu iptal ettirmek isteyenler, 24 Nisan 2018 Salı – 27 Nisan 2018 Cuma saat 18:00’ e kadar PBS üzerinden elektronik ortamda kura başvurusunu iptal edebilirler. Kura başvurusunu iptal ettirenler bu kuraya yeniden başvuruda bulunamazlar.

7) Devlet memurluğundan çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmalarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 97 inci maddesindeki süreler dikkate alınır. Ancak, bu durumda olanlardan, kura son başvuru tarihi itibari ile engel hallerinin bitimine 1 ay kalmış olanların başvuruları kabul edilecektir.

8) Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları kadrolarına yerleşen adayların atama tebligatında, adayın başvuruda belirttiği adres esas alınacaktır.

9) Kura sonucu herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşenler, kura sonuçlarının ilanından itibaren bir yıl süreyle tekrar kuraya başvuramayacaklardır.

10) İlan metninde belirtilen şartlara uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Başvuruları sehven kabul edilip kura ile yerleştirilmiş olanların atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

Sağlık bakanı ahmet demircan 2018 sağlık personel alımı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Atanmayı bekleyen yüzbinlerce sağlık personelinin beklediği 2018 atama kontenjanları hakkında bilgi verdi. Bilindiği gibi Sağlık Bakanı Ahmet Demircan bundan önce yaptığı açıklamalarında Sağlık Bakanlığının 2018 yılında 55 bin personel alımı yapacağını ifade etti. Konu ile ilgili olarak Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'dan yeni bir açıklama geldi.

2018 yılı içerisinde Sağlık bakanlığına alınacak personel kadroları içerisinde Sağlık Denetçisi, Mühendis, Uzman, Tekniker, Şehir Plancısı, Sosyolog, Avukat, İmam-Hatip, İç Denetçi, Eğitim Uzmanı, Şoför, Memur, Veteriner Hekim, Tıbbi Teknolog, Hemşire, Ebe, Sağlık Memuru, Aşçı, Hizmetli, Diş Protez Teknisyeni, Laborant gibi kadrolar bulunmaktadır.

Sağlık Bakanlığı 2018 yılı içersinde toplam 55 Bin memur alımı yapacak. Sağlık Bakanlığı en çok memur alımı yapan kurumlar arasında yer alıyor. 2018 yılı içerisinde Sağlık Bakanlığı hemşire, sağlık personeli, doktor, ebe alımları yapacak.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl hemşire, ebe, tekniker, uzman, teknisyen, laborant gibi kadrolar için 27 bin sağlık personeli alınacağını belirtti.

Ayrıca 19 bin kamu işçisi alımı yapacaklarını anlatan Demircan, bu yıl 11 bin civarında doktorun da göreve başlayacağını kaydetti.

Alımların üç aşamada gerçekleşeceğini ifade eden Demircan, birinci bölüm için gelecek hafta ilana çıkacaklarını ve alımların ise Nisan'da olacağını vurguladı.

Bakan Demircan, ikinci alımın Haziran'da, üçüncü alımın ise Eylül ya da Ekim'de gerçekleşeceğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan personel alımı konusunda müjdeli haberi verdi. İlk atamaların Mart 2018 itibari ile başlaması ve diğer atamaların ise birkaç aylık ara ile 2018 yılının sonuna kadar tamamlanacağı ön görülüyor.

2017 yılının son günlerinde açıklamalarda bulunan sağlık bakanı Demircan 2018 yılında alınacak personel sayısını 36 bin olacağını açıklamıştı. Aradan geçen 1 aylık sürede meclis'te tekrar gündeme gelen sağlık bakanlığı personel alımı kontenjanlarında işçi ve sağlık personeli dahil 56 bin personel alımı gerçekleştirileceğinin müjdesini verdi.

Başbakan Binali Yıldırım geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamalarında kamu kurumlarına toplam 110 bin memur alımının yapılacağını ifade etti. Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamalarına göre söz konusu 110 bin memur alımı 2018 yılı içinde gerçekleştirilecektir.

Sağlık bakanı Ahmet Demircan TRTde yayınlanan sağlık olsun programına konuk oldu. sağlık bakanı ahmet demircan 2018 sağlık personel alımı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Demircan: 27000 ebe, hemşire ve Sağlık teknisyeni alacağız bu sene. Sağlık çalışanlarını doğru bir şekilde planlamak gerekir. Öncelikle ebe hemşire atamalarında neye öncelik vereceğimizi önümüzdeki günlerde ilan edeceğiz. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan hangi branştan kaç kişi alacağını önümüzdeki günlerde belirleyeceğiz dedi.

19 BİNİ İŞÇİ, 27 BİNİ SÖZLEŞMELİ 10 BİNİ DOKTOR 56 BİN KİŞİ ALINACAK

Sağlık Bakanı Demircan, şu bilgileri verdi: "Şu anda bizim döneme ait kuralarımızın sonucu yani Devlet Hizmet Yükümlülüğüyle ilgili bekleyen sayımız çok az. Onlar da güvenlik soruşturmaları bittiğinde atanıyor. Atanamayan arkadaşların da neden atanamadıklarını bildiriyoruz. 2018 yılında 27 bin ebe, hemşire ve sağlık personeli, 19 bin işçi alınacak. Doktorlar, mecburi hizmet olduğu için hemen kadroya alınıyor. Yaklaşık 10 bin civarında da doktorlarımız alınacak."

TTB'nin, tabipleri temsilen anayasa ve kanunlar çerçevesinde kurulmuş bir kurum olduğunu ifade eden Demircan, Türkiye'deki tabiplerin sorunlarını gündeme getirmek, sağlıkla ilgili sorunları çözmek için çalışmanın birliğin görevleri arasında bulunduğunu anımsattı. Demircan, "Tabipler Birliğinin, son dönemde Türkiye'nin, milletin değerlerine ters açıklamaları nedeniyle şu anda yargıda devam eden bir süreç var. O süreç sonuçlanınca elbette ki yargı kararını verecektir." dedi.

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadrolarda düzenleme yapılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci ve 9 uncu maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/12/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır. Bunlardan birisi de Sağlık Bakanlığı kadroları oldu. Binlerce sağlık bölümü okuyan ve mezun olan adayların gözü de 2018 yılında alınması planlanan sağlık personeli sayısına çevrilmiş durumda.

36 bin personel alınacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 2018 yılı plan ve bütçe görüşmelerinde açıklamalarda bulunan Bakan Demircan, 2018 yılında 36 bin personel alımı yapmayı hedeflediklerini ifade etti. Bu kapsamda 27 bin memur alımı hemşire, ebe vb. sağlık personelleri için yapılacak iken kalan 9 bin memur alımı ise doktor kadrosu için yapılacak.

Sağlık Bakanlığı personel alımlarının 2018'de yapılacağı duyurulmasına rağmen henüz kesin olarak hangi tarihlerde yapılacağına dair bir bilgi verilmesi. Yılbaşından sonra bu konuda detayların adaylarla paylaşılması bekleniyor.

MADDE 1- (1) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadrolardan; ekli (3) sayılı cetvellerde yer alan dolu kadroların dereceleri ve ekli (4) sayılı cetvellerde yer alan boş kadroların sınıf, unvan ve dereceleri aynı cetvellerde gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

YERLEŞTİRME ÜCRETİNİN YATIRILACAĞI BANKALAR*

* Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM’lere yönlendirebileceklerdir.

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

İNG’nin tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı(KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

Yerleştirme ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.

* Yerleştirme ücreti 15,00 TL’dir. Adaylar tercihlerini yaptıktan sonra yerleştirme ücretini yatıracaklardır. Yerleştirme ücretini yatırmayan adayların yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine dahil edilmeyecektir. Yatırılan yerleştirme ücretleri her ne sebeple olursa olsun iade edilmeyecektir. Yerleştirme ücretini banka şubesinden yatıracak adaylar, bankaların çalışma saatlerini gözönünde bulundurmalıdır. Yurt dışındaki adaylar, tercihlerini yaptıktan sonra yerleştirme ücretini ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yatıracaklardır.