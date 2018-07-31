Sağlık Bilimleri Üniversitesi sözleşmeli personel alımı ne zaman 2018 başvuru şartları nelerdir

Sağlık Bilimleri Üniversitesi sözleşmeli personel alımı ne zaman 2018 Sağlık Bilimleri Üniversitesi başvuru şartları haberimizde yer alıyor. Vatandaşlar internet üzerinden Sağlık Bilimleri Üniversitesi sözleşmeli personel alımı detaylarını merak ediyor. Sözleşmeli personel alımı için başvurular 13 Ağustos 2018 tarihine kadar yapılabilecektir. Başvuru genel ve özel şartları vardır. Sağlık Bilimleri Üniversitesi sözleşmeli kamu personeli memur alımı kapsamında 3 bilişim personeli alacak. Sözleşmeli kamu personeli alımı ilan metni ve başvuru koşullarına haberimizin detaylarını okuyarak erişebilirsiniz.

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvuru yapacak adaylardan, 2017 yılında ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından Lisans seviyesine KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak, Yapılan Yabancı Dİl sınavından İngilizce seviyesine puan almış olmak, 657 sayılı devlet memurları kanunun 48. madesinde belirtilen genel şartları taşımak, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi bulunmamak, 4 yıllık eğitim veren fakültelerin bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği bölümlerinden mezun olmuş olmsak, İyi derecede Sözlü ve yazılı İngilice bilmek şartları gibi nitelikler aranmaktadır. Ayrıca adaylardan aranan özel şartlara ulaşmak isteyen adaylar ilanın tam metnini inceleyebilirler.

SINAV NE ZAMAN OLACAK?

Yazılı sınav 05.09.2018 tarihinde saat 09.00’da, sözlü sınav 05.09.2018 tarihinde saat 14.00’te Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıbbiye-i Şahane Külliyesinde yapılacaktır.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Başvuru yapacak adaylar başvurularına ilanın yayı tarihi olan 30 Temmuz 2018 tarihi itibari ile başlayabilirler. Buna göre adaylar başvurularnı en geç 13 Ağustos 2018 tarihine kadar gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Başvurular, http://www.sbu.edu.tr adresinde bulunan “Sözleşmeli Bilişim Personeli İş Talep Formu”nun çıktısını alarak ve istenen belgeler ile birlikte alım yapılacak külliyelere şahsen veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde posta yolu ile ulaştırılması gerekmektedir. Belirtilen tarihten sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.