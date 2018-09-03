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Sağlık görevlisine saldırı kamerada

Samsun'un İlkadım ilçesinde trafik kazasındaki yaralılara müdahale eden ambulans sürücüsü Ahmet Turgut'un (38) yoldan geçen kimliği belirsiz kişiler tarafından uğradığı saldırı anı, araç kamerasınca anbean görüntülendi. Görüntülere, uğradığı saldırıda burnu kırılan sürücü olayın ardından, kendi acısını unutup görevine dönmesi ve kazadaki yaralıları hastaneye taşıdığı yansıdı.

  • DHA
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Kaza, dün Samsun-Ankara karayolu Yibitaş Kavşağı’nda meydana geldi. Mehmet Ahıska (39) yönetimindeki 05 ET 561 plakalı otomobil, kavşakta dönüş yaptığı sırada, Ömer Koç (57) idaresindeki 19 HG 264 plakalı otomobile çarptı. Kazada, araç sürücüleri Mehmet Ahıska ve Ömer Koç ile otomobillerde bulunan Suzan Ahıska (34), Ülkü Beyza Ahıska (14), Hatice Koç (37) ve Elif Koç Tırpancı (28) yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalede bulundu. Kazada yaralılara müdahale eden ambulanslardan birinin sürücüsü Ahmet Turgut, henüz bilinmeyen nedenden ötürü, yolda duran bir araçtan inen 2 kişinin saldırısına uğradı. Ambulansa bindiği sırada, bir anda neye uğradığını şaşıran sürücü, çevredekilerin araya girmesiyle saldırganların elinden alındı. Uğradığı saldırıda kanlar içinde kalan sürücünün burnu kırıldı. Ambulans sürücüsü, kavganın ayrılması sonrası, kendi acısını unutup görevine döndü, kazada yaralananları hastaneye taşıdı.

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