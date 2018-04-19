Sağlık memuru A.D., evinin çatısından atlayarak yaşamına son verdi
Adana’da bipolar bozukluk hastalığına yakalandığı için hastaneden 'iş göremez' raporu verilen sağlık memuru A.D., evinin çatısından atlayarak yaşamına son verdi.
- İHA
Seyhan Devlet Hastanesi'nde röntgen memuru olarak görev yapan A.D rahatsızlığı nedeniyle Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne gitti. Burada A.D’ye "bipolar bozukluk" teşhisi kondu. Ancak bir süre sonra A.D’nin rahatsızlığı arttı. Hastane sağlık kurulu, A.D.’ye "iş göremez" raporu verdi. A.D yaklaşık 1 ay önce de 11 katlı apartmanın 3. katından atlayarak intihar girişiminde bulundu.
Çevredeki vatandaşların çağırdığı ambulans ile hastaneye kaldırıldıktan sonra taburcu olan A.D, psikolojik tedavi görmeye başladı. A.D 17 Nisan günü sabah saatlerinde oturduğu 11 katlı apartmanın çatısına çıktı ve kendini boşluğa bıraktı.Apartman sakinleri korkulu gözlerle yaşananları izledi.
Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerin olay yerine gelen sağlık ekipleri A.D’nin öldüğünü tespit etti.
BİPOLAR BOZUKLUK NEDİR?
Bipolar bozukluk veya manik depresif hastalık (daha da eski ismiyle manik depresyon), bütün dünyada her 50 kişiden birini etkileyen dolayısıyla da nisbeten sık görülen bir bozukluktur. Bipolar bozukluğu olan kişi, sıklıkla duygudurumunda aşırı yükselmelerden (duygudurum yükselmesi veya mani) çöküşlere (depresyon) ve yine yükselmelere dönüşen ve çoğu zaman aralarda normal duygudurum dönemleri bulunan dalgalanmalar yaşar. Burada anlatılan tipik bir tablo olmakla birlikte farklı kişilerde belirtiler büyük farklılıklar gösterebilir.
Bipolar bozukluk genellikle ergenlik döneminde veya erişkinlik döneminin başında başlar ve hayat boyu sorun olmaya devam edebilir. Erkek ve kadınlarda bu bozukluk eşit oranda görülür ve ırk, eğitim, meslek veya gelir düzeyi sebebiyle farklılık göstermez.
Bipolar bozukluğun sebebi kesin olarak bilinmemektedir. Ancak araştırmalar, beyinde duygudurumun normal düzeyde kalmasını etkileyen bazı anormallikler olduğunu göstermiştir.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.