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Fethiye'de sahil kenarında yeni doğmuş bebek bulundu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde sahil kenarında battaniyeye sarılmış halde yeni doğmuş bir kız bebek bulundu.

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Alınan bilgiye göre, Akarca Mahallesi'nde sahil kenarında yürüyüş  yapan vatandaşlar, battaniyeye sarılmış haldeki bebeği fark etti. Durumun polise  bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri de sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinden alınan yeni doğmuş kız bebek, Fethiye  Devlet Hastanesine götürüldü.

Isı ve sıvı kaybı ile hastaneye getirilen bebeğin 2,5 kilogram  ağırlığında olduğu öğrenildi. Hemşirelerin "Melek" ismini verdiği ve yaklaşık bir  haftalık olduğu tahmin edilen bebeğin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Fethiye Kaymakamı Ekrem Çalık, yaptığı açıklamada, bebeği sahil  kenarına bırakan kişi veya kişilerin bulunması için polisin araştırmasını  sürdürdüğünü söyledi.

Çalık, tedavisinin tamamlanmasının ardından bebeğin, Aile ve Sosyal  Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğüne teslim edileceğini dile getirdi.

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