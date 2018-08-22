Sahillerde ve piknik alanlarında bayram yoğunluğu
Kurban Bayramı'nı İstanbul'da geçiren vatandaşlar, kurbanlarını kestikten sonra sahillere ve piknik alanlarına akın ederek bayram tatilinin keyfini sürdü.
- AA
Kurban Bayramı'nı İstanbul'da geçiren vatandaşlar, kurbanlarını kestikten sonra sahillere ve piknik alanlarına akın etti.
Bayramın ilk günü kurbanını kesen vatandaşlar, ikinci gün ise sahillere ve piknik alanlarına giderek mangal yaptı, ailesiyle eğlenceli vakit geçirdi ve gün boyu bayram tatilinin keyfini sürdü.
Çocuklar parklardaki oyun alanlarında eğlenirken, bazı vatandaşlar serinlemek için denize girdi.
Üsküdar'daki sahil hattı boyunca yürüyüş yapan, fotoğraf çeken, gün batımını ve denizi izleyen insanlar, çaylarını içti ve sevdikleriyle bayramın tadını çıkardı.
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