Sahillerde ve piknik alanlarında bayram yoğunluğu

Kurban Bayramı'nı İstanbul'da geçiren vatandaşlar, kurbanlarını kestikten sonra sahillere ve piknik alanlarına akın etti.

Bayramın ilk günü kurbanını kesen vatandaşlar, ikinci gün ise sahillere ve piknik alanlarına giderek mangal yaptı, ailesiyle eğlenceli vakit geçirdi ve gün boyu bayram tatilinin keyfini sürdü.