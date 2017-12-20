Ankara Çubuk’a bağlı bir köyde doğan Mehmet Yılık, 1969 yılında Almanya’ya işçi olarak göç etti. 7 çocuk babası Yılık, Almanya’da 39 yıl işçi olarak çalıştı.Sahte senetlerle tüm mallarına haciz koydular. Emekli olan Yılık, eşi ile memleketi Çubuk’a döndü. Yılık dönüşü ile birlikte yıllardır biriktirdiği paralarını Çubuk’ta gayrimenkule yatırdı. Ev, arsa, tarla satın alan Yılık, tanıştığı bir emlakçı vasıtası ile ticaret yapmaya da başladı. Arsa alım satımına yönelen Yılık bir süre sonra emlakçı İ.Y.’nin kendisini kandırdığını fark etti. Bu kişi ile ilişkisini kesen Yılık, daha sonra yine emlakçılık yapan başka biri ile temasa geçti.

MİRAS OLARAK ARAZİ KALDI

Bu kişi de Yılık’a Antalya Alanya’da uygun fiyata arsa-arazi olduğunu söyledi. Alanya’ya giden Yılık burada emlakçılık yapan S. K. ile tanıştı. K., Yılık’a, Ankara’da yaşayan F. A. (56) isimli kadına miras olarak çok sayıda arazinin kaldığını söyledi. Ankara’ya dönen Yılık, S. K. ile birlikte F. A. ile görüştü.

F. A., Çubuk’a bağlı Sirkeli’de 22 dönüm arazisinin olduğunu söyledi. Taraflar söz konusu arazi için 110 bin TL üzerinden anlaştı. Bir süre sonra S. K., arsa ile ilgili problemler olduğunu söyleyerek biraz daha para ödemesini istedi. Yılık, arsa için 170 bin lira ödedi. Yılık, ifadesine göre 20 bin TL’yi de senet olarak verdi.

RESİMLERİNİ ÇUBUK’A ASAR REZİL EDERİM

Yılık, ödediği paraya karşın tapuyu alamadığını belirterek emniyet ifadesinde şunları söyledi: “F. A. parayı ödemek için beni evine çağırdı. Kendisinin evine daha önce de birçok kez gitmiştim. 2013 yılı ilk aylarında ben F. A.’nın ikamet ettiği İ. Mahallesinde bulunan evine gittim. Evde kimse yoktu. F. A. bana çay demledi. Daha sonra bana karşı, ‘senden hoşlanıyorum’ diyerek beni öptü. Vücudumu okşadı. Benimle ilişkiye girmek istediğini söyledi. Ben de bir anlık boşlukta bulunarak kabul ettim. F. A. bana üzerini soyun dedi. Beni alıp yatak odasına götürdü. Ben orada sadece atlet külotla kaldım. Üzerimi kendim çıkardım. Ben yatakta oturduğum sırada F. A. bin anda cep telefonuyla benim atlet ve külotlu halimin fotoğrafını çekti. Ertesi gün ise, S. K. beni aradığında F. A.’nın kendisini aradığını, benim çıplak fotoğrafımı çektiğini resimlerimi Çubuk ilçesine asacağını, beni rezil edeceğini söyledi. S. K. ise, bu resimleri F. A.’dan alırım dedi. Ben daha sonra ne S. K. ile ne F. A. ile görüşmedim.”

SAHTE SENETLE İCRA TAKİBİ

Bu olayın üzerinde birkaç ay geçtikten sonra Yılık, hakkındaki 400 bin dolarlık icra takibi ile şoke oldu. Takip alacaklısı olarak H. Ö. (50) isimli bir kadının ismi geçiyordu. Yapılan takip sonrası Yılık’ın 10 milyon liralık tüm gayrimenkullerine haciz konuldu. Haciz avukatları Yılık’ın oturduğu eve de geldi. Bu süreçte, Yılık, H. Ö. isimli bir kadını tanımadığını belirtti.

20 YIL ÖNCEKİ KİRACISI ÇIKTI

İddiaya göre, hacze gelen avukat H. Ö.’nün arkasında İ. T. (53) isimli bir kişinin olduğunu söyledi. Yılık, İ. T.’nin 20 yıl önce kiracısı olduğunu belirterekSahte senetlerle tüm mallarına haciz koydular

hazırlanan senedin sahte olduğunu söyledi. H.Ö ve eski eşi İ. T. hakkında ‘dolandırıcılık’ suçlaması ile dava açıldı. Dosyaya sunulan bilirkişi raporu ve Adli Tıp Kurumu raporuna göre, 400 bin dolar üzerindeki imzalardan birinin ve yazıların Yılık’a ait olmadığı kaydedildi.

Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi, yaptığı yargılama sonrası, yeterli delil bulunmadığı gerekçesi ile H. Ö. ve İ. T. hakkında beraat kararı verdi. Bu karara karşı, dosyayı takip eden Avukat Yaşar Sarı’nın Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’ne itiraz başvurusu yapıldı ve bu süreç devam ediyor.

HER İKİSİ DE HACİZ KOYDURDU

400 bin dolarlık senede ilişkin dava süreci devam ederken bu kez, F. A. 200 bin liralık senedi işleme koydu. Yapılan takip sonrası hem H. Ö. hem F. A., Yılık’ın tüm varlıklarına haciz koydu. F. A. hakkında yapılan suç duyurusuna da savcılık takipsizlik kararı verdi.

YILIK: BENİ BİTİRDİLER

Hürriyet’in telefonla ulaştığı Mehmet Yılık, “Almanya’dan döndüğüme pişman oldum. Beni bitirdiler. Bu insanlarda hiç mi acıma yok. İnsanlık bitmiş resmen. 40 yıl çalıştım. Hem benim hem çocuklarımın birikimiydi. Keşke gelmeseydim diyorum. Hem aileme hem çevreme rezil oldum. Rezil olmamı yanayım, çocuklarımın kazancının heba olmasına mı...” dedi.