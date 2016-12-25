Saint Antuan Kilisesi'nde Noel ayini
Beyoğlu'ndaki Saint Antuan Kilisesi'nde Noel dolayısıyla ayin düzenlendi.
- İSTANBUL (AA)
Rahip Anton'un yönettiği ayinde, ilahiler söylendi ve İncil'den bölümler okundu. İngilizce, Lehçe ve İtalyanca dualar edilen ayine çok sayıda kişi katıldı.
Hazreti İsa'yı anlatan ilahiler söyleyen cemaat üyeleri mum yakıp dua etti.
Hristiyanlar, 24 Aralık'ı 25 Aralık'a bağlayan gece, Hazreti İsa'nın doğum gününü kutluyor.
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